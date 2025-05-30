Дрони Шахед. Ілюстративне фото: росЗМІ

Стало відомо, що іранська влада не бере з Путіна оплату за дрони-камікадзе Шахед грошима. А на рублі, а ні долари чи євро Іран не цікавлять, а ось дорогоцінні метали — так.

Про це повідомляє опозиційне Кремлю Агентство.Новости.

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Рахунок на оплату за дрони компанії Sahara Thunder. Фото: Агентство.Новости

Як з'ясувалось завдяки інформації вашингтонської дослідницької групи C4ADS, Росія розплатилася за іранські дрони злитками золота. Окупанти віддали щонайменше 1,8 тонни золотих злитків вартістю близько 104 млн доларів іранській компанії Sahara Thunder як плату за дрони Shahed-136, які збирала в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.

Це випливає з контракту між сторонами. У заповненій вручну формі між іранським заводом і "Алабугою" від 16 березня 2023 року зазначено постачання 1 788 402,2 грама золота за ціною 58,32 долара за грам, повідомила група. З цією угодою пов'язаний контракт від 5 квітня 2023 року між сторонами на постачання 2 067 795,9 грама золота іранській стороні. Однак інші деталі другого постачання невідомі. Невідомо також, чи було це золото доставлено.

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Розрахунки золотом дозволили сторонам уникнути доларових операцій, які могли бути ускладнені або піддані санкціям з боку Міністерства фінансів США, пояснюють автори звіту. Подібний метод оплати також додатково забезпечує анонімність, зазначили вони.

В своїх операціях "Алабуга" використовувала не тільки золото. Як мінімум в одному випадку витік свідчить про те, що російська структура переказувала плату за дрони в дирхамах ОАЕ на рахунок у дубайському банку.

Нагадаємо, нещодавно дрони атакували Московську область і влучили в підприємство, яке займалося розробкою безпілотників.

Кілька днів тому дрони також влучили в російський завод, де виготовляють БпЛА Шахед, а також в хімічний завод.