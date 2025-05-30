Дроны Шахед. Иллюстративное фото: росСМИ

Стало известно, что иранские власти не берут с Путина оплату за дроны-камикадзе Шахед деньгами. Ни рубли, ни доллары или евро Иран не интересуют, а вот драгоценные металлы — да.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю Агентство.Новости.

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Счет на оплату за дроны компании Sahara Thunder. Фото: Агентство.Новости

Как выяснилось благодаря информации вашингтонской исследовательской группы C4ADS, Россия расплатилась за иранские дроны слитками золота. Оккупанты отдали не менее 1,8 тонны золотых слитков стоимостью около 104 млн долларов иранской компании Sahara Thunder в качестве платы за дроны Shahed-136, которые собирала в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Это следует из контракта между сторонами. В заполненной вручную форме между иранским заводом и "Алабугой" от 16 марта 2023 года указана поставка 1 788 402,2 грамма золота по цене 58,32 доллара за грамм, сообщила группа. С этим соглашением связан контракт от 5 апреля 2023 года между сторонами на поставку 2 067 795,9 грамма золота иранской стороне. Однако другие детали второй поставки неизвестны. Неизвестно также, было ли это золото доставлено.

Почему иранцам нравится именно золото

Расчеты золотом позволили сторонам избежать долларовых операций, которые могли быть затруднены или подвергнуты санкциям со стороны Министерства финансов США, объясняют авторы отчета. Подобный метод оплаты также дополнительно обеспечивает анонимность, отметили они.

В своих операциях "Алабуга" использовала не только золото. Как минимум в одном случае утечка свидетельствует о том, что российская структура переводила плату за дроны в дирхамах ОАЭ на счет в дубайском банке.

Напомним, недавно дроны атаковали Московскую область и попали в предприятие, которое занималось разработкой беспилотников.

Несколько дней назад дроны также попали в российский завод, где изготавливают БпЛА Шахед, а также в химический завод.