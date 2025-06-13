Ізраїль атакував територію Ірану 12 червня

Військова техніка біля кордону Ізраїлю. Фото: REUTERS/Amir Cohen

У ніч з четверга проти п'ятниці ВПС Ізраїлю завдали удару по Ірану. Напередодні ЗМІ попереджали про можливу атаку, але поки неясно, на що націлена країна.

Про це повідомляє Axios.

Реклама

Читайте також:

Тегеран під атакою Ізраїлю

Як пише видання, у четвер увечері по всьому Ізраїлю завили сирени. Міністр оборони Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

"Після попереджувального удару держава Ізраїль по Ірану, в найближчому майбутньому очікується ракетна і безпілотна атака на державу Ізраїль і її цивільне населення", — сказав ізраїльський міністр оборони.

Крім того, представник армії Ізраїлю заявив, що з ранку п'ятниці за місцевим часом у країні мають проводитися тільки необхідні заходи. Це, зі свого боку, включає заборону на навчання, збори та роботу (за винятком життєво важливих підприємств).

Axios зазначає, що Ізраїль безпосередньо атакує свого найбільшого і найкраще озброєного противника, не маючи явної підтримки з боку США.

Наразі незрозуміло, чи віддав Ізраїль наказ завдати ударів по ядерній програмі Ірану, або ж США виступили проти цієї конкретної операції. Також поки що незрозумілі масштаби відвели ізраїльського удару.

Також видання додало, що в четвер Сполучені Штати повідомили в приватному порядку кількох своїх союзників про те, що Ізраїль готує удари по Ірану. При цьому, за словами джерела, Вашингтон дав зрозуміти, що не причетний до цих атак.

Крім того, адміністрація Трампа вже заявила Ізраїлю, що не братиме участі в жодних ударах по ядерній програмі. При цьому раніше США допомагали захищати Ізраїль від іранських атак і, ймовірно, зроблять це знову, якщо удар стане початком циклу дій у відповідь.

Як пишуть ЗМІ, Ізраїль протягом кількох тижнів готувався до операції зі знищення ядерних об'єктів Ірану. Однак раніше країна заявила Сполученим Штатам, що почекає і подивиться, що станеться з ядерними переговорами президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, що шостий раунд переговорів Вашингтона і Тегерана був запланований на неділю. Але тепер неясно, чи триватимуть переговори за нинішніх обставин.

Крім цього, Іран пообіцяв завдати удару по цілях США в регіоні, якщо буде будь-яка атака на ядерну програму країни.

Нагадаємо, днями посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук спростовував інформацію про те, що Ізраїль готує удар по Ірану.

Також ми писали, що в травні Трамп заявив, що США та Іран можуть укласти ядерну угоду найближчим часом, що в результаті призвело до зниження цін на нафту.