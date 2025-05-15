Що сказав Трамп про ядерну угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка та Іран можуть укласти нову ядерну угоду найближчим часом. Його слова спричинили зниження цін на нафту.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Що сказав Трамп про домовленості з Іраном

"Я думаю, що ми близькі до укладення угоди", — сказав Трамп у Катарі на заході з бізнес-лідерами у четвер, 15 травня.

За його словами, сторони ведуть "дуже серйозні переговори" задля довгострокового миру.

"Побачимо, що буде. Але ми ведемо дуже серйозні переговори з Іраном щодо довгострокового миру. І якщо ми це зробимо, це буде фантастично", — зазначив Трамп перед візитом до ОАЕ, який завершував його тур Перською затокою.

Яка реакція Ірану

Радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї Алі Шамхані в інтерв’ю NBC заявив, що Тегеран готовий обмежити збагачення урану в обмін на послаблення санкцій.

Попри це, іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі закликав США бути більш реалістичними на наступному етапі діалогу, який має відбутися за посередництва Оману. Дата переговорів поки невідома.

Тегеран наразі вивчає письмову пропозицію, яку США передали під час четвертого раунду перемовин минулого тижня. Про це повідомило видання Axios із посиланням на американські та інші обізнані джерела.

Паралельно США продовжують тиснути на Іран — оголосили нові нафтові санкції, попередили, що запропоновані умови діятимуть недовго, і неодноразово натякають на можливість військового втручання у разі відмови від діалогу. На тлі цього Іран з недовірою ставиться до США, зокрема через рішення Трампа у 2018 році вийти з попередньої ядерної угоди. Нині Тегеран прагне чітко зафіксувати, які саме обмеження Вашингтон готовий скасувати і на який термін.

Що ускладнює переговори

Для Трампа головне — не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю. Іран зі свого боку зацікавлений у послабленні жорстких американських санкцій, які роками стримували економіку країни та спричинили інфляцію на рівні близько 35%.

Ключове питання — чи зможе Іран продовжити збагачення урану для мирних цілей. США вимагають повної відмови, однак Тегеран на це не погоджується. Також сторони розходяться в позиціях щодо масштабів і термінів зняття санкцій.

Нагадаємо, нещодавно завершився четвертий раунд непрямих переговорів Ірану з американською стороною.

Також ми повідомляли, що в вівторок, 13 травня, США і Саудівська Аравія підписали історичну угоду про партнерство.