Что сказал Трамп о ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка и Иран могут заключить новую ядерную сделку в ближайшее время. Его слова вызвали снижение цен на нефть.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Что сказал Трамп о договоренностях с Ираном

"Я думаю, что мы близки к заключению сделки", — сказал Трамп в Катаре на мероприятии с бизнес-лидерами в четверг, 15 мая.

По его словам, стороны ведут "очень серьезные переговоры" для долгосрочного мира.

"Посмотрим, что будет. Но мы ведем очень серьезные переговоры с Ираном по долгосрочному миру. И если мы это сделаем, это будет фантастически", — отметил Трамп перед визитом в ОАЭ, который завершал его тур по Персидскому заливу.

Какова реакция Ирана

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Шамхани в интервью NBC заявил, что Тегеран готов ограничить обогащение урана в обмен на ослабление санкций.

Несмотря на это, иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи призвал США быть более реалистичными на следующем этапе диалога, который должен состояться при посредничестве Омана. Дата переговоров пока неизвестна.

Тегеран сейчас изучает письменное предложение, которое США передали во время четвертого раунда переговоров на прошлой неделе. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на американские и другие осведомленные источники.

Параллельно США продолжают давить на Иран — объявили новые нефтяные санкции, предупредили, что предложенные условия будут действовать недолго, и неоднократно намекают на возможность военного вмешательства в случае отказа от диалога. На фоне этого Иран с недоверием относится к США, в частности из-за решения Трампа в 2018 году выйти из предыдущей ядерной сделки. Сейчас Тегеран стремится четко зафиксировать, какие именно ограничения Вашингтон готов отменить и на какой срок.

Что усложняет переговоры

Для Трампа главное — не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие. Иран со своей стороны заинтересован в ослаблении жестких американских санкций, которые годами сдерживали экономику страны и вызвали инфляцию на уровне около 35%.

Ключевой вопрос — сможет ли Иран продолжить обогащение урана для мирных целей. США требуют полного отказа, однако Тегеран на это не соглашается. Также стороны расходятся в позициях относительно масштабов и сроков снятия санкций.

Напомним, недавно завершился четвертый раунд непрямых переговоров Ирана с американской стороной.

Также мы сообщали, что во вторник, 13 мая, США и Саудовская Аравия подписали историческое соглашение о партнерстве.