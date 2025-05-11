Іран і США завершили четвертий раунд непрямих переговорів — деталі

Переговори щодо ядерної угоди зі США — в Ірані підбили підсумки
Речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Бакай заявив, що завершився четвертий раунд непрямих переговорів з американською стороною. За його словами, вони важкі, але корисні.
Про це Ісмаїл Бакай повідомив у соцмережі X у неділю, 11 травня.
Переговори Ірану та США
Бакай зазначив, що переговори допомогли краще зрозуміти позиції один одного і знайти розумні, а також реалістичні шляхи розвʼязання розбіжностей.
"Наступний раунд буде координуватися і оголошуватися Оманом", — додав він.
А CNN із посиланням на високопосадовця адміністрації США повідомляє, що розмова тривала понад три години. За словами джерела, переговори були такими, що "дають надію".
Нагадаємо, минулого місяця в адміністрації США позитивно оцінили переговори між представником Трампа Стівом Віткоффом та главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі.
Раніше Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням, якщо Тегеран не погодиться на нову ядерну угоду.
Читайте Новини.LIVE!