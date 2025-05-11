Іран і США завершили четвертий раунд непрямих переговорів — деталі

Речник МЗС Ірану Ісмаїл Бакай. Фото: Rudaw

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Бакай заявив, що завершився четвертий раунд непрямих переговорів з американською стороною. За його словами, вони важкі, але корисні.

Про це Ісмаїл Бакай повідомив у соцмережі X у неділю, 11 травня.

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Бакай зазначив, що переговори допомогли краще зрозуміти позиції один одного і знайти розумні, а також реалістичні шляхи розвʼязання розбіжностей.

"Наступний раунд буде координуватися і оголошуватися Оманом", — додав він.

Допис Бакая. Фото: скриншот

А CNN із посиланням на високопосадовця адміністрації США повідомляє, що розмова тривала понад три години. За словами джерела, переговори були такими, що "дають надію".

Нагадаємо, минулого місяця в адміністрації США позитивно оцінили переговори між представником Трампа Стівом Віткоффом та главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі.

Раніше Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням, якщо Тегеран не погодиться на нову ядерну угоду.