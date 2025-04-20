Вашингтон та Тегеран домовились скласти план майбутньої угоди щодо ядерної програми Ірану.

Іранські ракетні війська. Фото: Reuters

Іран і Сполучені Штати домовилися розпочати розробку план потенційної ядерної угоди. США вважають, що переговори, які пройшли в суботу, 19 квітня, принесли "дуже хороший прогрес".

Про це с посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

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В адміністрації Дональда Трампа позитивно оцінюють переговори, які провели представник Трампа Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. В Ірані теж результат сприймають з оптимізмом.

"Ми змогли досягти певного прогресу в ряді принципів і цілей і врешті-решт досягли кращого розуміння", — сказав Аракчі.

При цьому Reuters зауважує, що Іран, який називає свою ядерну програму мирною, заявляє, що готовий обговорювати деякі обмеження своєї атомної роботи в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Високопоставлений іранський чиновник, який описав позицію Ірану на переговорах на умовах анонімності, перерахував його червоні лінії як ніколи не погоджуючись демонтувати свої центрифуги для збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.

Представник адміністрації Трампа підтвердив, що сторони домовилися зустрітися знову наступного тижня.

Що відомо про ядерну програму Ірану

Reuters інформує, що Іран порушив і значно перевищив ліміти угоди 2015 року щодо збагачення урану, виробляючи запаси, що значно перевищують те, що, на думку Заходу, необхідно для мирної енергетичної програми.

Раніше повідомлялось, що союзник Вашингтона Ізраїль, який виступав проти угоди з Іраном 2015 року, від якої Трамп відмовився у 2018 році, не виключає нападу на ядерні об’єкти Ірану в найближчі місяці.

Також стало відомо, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відвідає Росію. Це станеться перед запланованим другим раундом переговорів між Тегераном і Вашингтоном.