Вашингтон и Тегеран договорились составить план будущего соглашения по ядерной программе Ирана.

Иранские ракетные войска. Фото: Reuters

Иран и Соединенные Штаты договорились начать разработку план потенциальной ядерной сделки. США считают, что переговоры, которые прошли в субботу, 19 апреля, принесли "очень хороший прогресс".

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

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В администрации Дональда Трампа положительно оценивают переговоры, которые провели представитель Трампа Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В Иране тоже результат воспринимают с оптимизмом.

"Мы смогли достичь определенного прогресса в ряде принципов и целей и в конце концов достигли лучшего понимания", — сказал Аракчи.

При этом Reuters отмечает, что Иран, который называет свою ядерную программу мирной, заявляет, что готов обсуждать некоторые ограничения своей атомной работы в обмен на снятие международных санкций.

Высокопоставленный иранский чиновник, который описал позицию Ирана на переговорах на условиях анонимности, перечислил его красные линии как никогда не соглашаясь демонтировать свои центрифуги для обогащения урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года.

Представитель администрации Трампа подтвердил, что стороны договорились встретиться снова на следующей неделе.

Что известно о ядерной программе Ирана

Reuters информирует, что Иран нарушил и значительно превысил лимиты соглашения 2015 года по обогащению урана, производя запасы, значительно превышающие то, что, по мнению Запада, необходимо для мирной энергетической программы.

Ранее сообщалось, что союзник Вашингтона Израиль, который выступал против соглашения с Ираном 2015 года, от которого Трамп отказался в 2018 году, не исключает нападения на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы.

Также стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит Россию. Это произойдет перед запланированным вторым раундом переговоров между Тегераном и Вашингтоном.