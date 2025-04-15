Глава МЗС Ірану вирушить до Росії напередодні переговорів зі США про ядерну угоду

Глава МЗС Ірану відвідає Москву перед зустріччю зі США
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відвідає Росію. Це станеться цього тижня перед запланованим другим раундом переговорів між Тегераном і Вашингтоном, спрямованим на врегулювання багаторічного ядерного протистояння Ірану із Заходом.
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо
Другий раунд ядерних переговорів між Тегераном і Вашингтоном відбудеться в суботу в Маскаті (Оман), повідомила в понеділок іранська державна інформаційна агенція IRNA з посиланням на представника МЗС Ісмаїла Багаї.
Раніше в понеділок італійське інформаційне агентство ANSA повідомило, що Італія погодилася провести другий раунд переговорів. Водночас за даними іранського інформаційного держагентства, Аракчі повідомив своєму іранському колезі, що переговори відбудуться "скоро" в італійській столиці за посередництва Оману.
Представник іранського МЗС Багаї заявив, що Аракчі "обговорить останні події, пов'язані з переговорами в Маскаті" з російськими офіційними особами.
Зі свого боку Москва, яка є учасницею ядерного пакту Ірану 2015 року, підтримала правда Тегерана на цивільну ядерну програму.
Нагадаємо, що в Білому домі днями оцінили переговори між спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і главою МЗС Ірану як "крок у правильному напрямку". Крім того, там теж підтверджували план подальших переговорів цього тижня.
Також раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп говорив журналістам, що Вашингтон і Тегеран мають провести переговори. В іншому разі, за словами Трампа, з "Іраном станеться щось дуже погане".
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