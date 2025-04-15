Глава МЗС Ірану вирушить до Росії напередодні переговорів зі США про ядерну угоду

Кремль у Москві. Фото ілюстративне: росЗМІ

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відвідає Росію. Це станеться цього тижня перед запланованим другим раундом переговорів між Тегераном і Вашингтоном, спрямованим на врегулювання багаторічного ядерного протистояння Ірану із Заходом.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Другий раунд ядерних переговорів між Тегераном і Вашингтоном відбудеться в суботу в Маскаті (Оман), повідомила в понеділок іранська державна інформаційна агенція IRNA з посиланням на представника МЗС Ісмаїла Багаї.

Раніше в понеділок італійське інформаційне агентство ANSA повідомило, що Італія погодилася провести другий раунд переговорів. Водночас за даними іранського інформаційного держагентства, Аракчі повідомив своєму іранському колезі, що переговори відбудуться "скоро" в італійській столиці за посередництва Оману.

Представник іранського МЗС Багаї заявив, що Аракчі "обговорить останні події, пов'язані з переговорами в Маскаті" з російськими офіційними особами.

Зі свого боку Москва, яка є учасницею ядерного пакту Ірану 2015 року, підтримала правда Тегерана на цивільну ядерну програму.

Нагадаємо, що в Білому домі днями оцінили переговори між спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і главою МЗС Ірану як "крок у правильному напрямку". Крім того, там теж підтверджували план подальших переговорів цього тижня.

Також раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп говорив журналістам, що Вашингтон і Тегеран мають провести переговори. В іншому разі, за словами Трампа, з "Іраном станеться щось дуже погане".