Глава МИД Ирана отправится в Россию накануне переговоров с США о ядерной сделке

Кремль в Москве. Фото иллюстративное: росСМИ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит Россию. Это произойдет на этой неделе перед запланированным вторым раундом переговоров между Тегераном и Вашингтоном, направленным на урегулирование многолетнего ядерного противостояние Ирана с Западом.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно

Второй раунд ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится субботу в Маскате (Оман), сообщило в понедельник иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на представители МИД Исмаила Багаи.

Ранее в понедельник итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что Италия согласилась провести второй раунд переговоров. В то же время по данным иранского информационного госагентства, Аракчи сообщил своему иранскому коллеге, что переговоры пройдут "скоро" в итальянской столице при посредничестве Омана.

Представитель иранского МИД Багаи заявил, что Аракчи "обсудит последние события, связанные с переговорами в Маскате" с российскими официальными лицами.

В свою очередь Москва, которая является участницей ядерного пакта Ирана 2015 года, поддержала правда Тегерана на гражданскую ядерную программу.

Напомним, что в Белом доме на днях оценили переговоры между спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана как "шаг в правильном направлении". Кроме того, там тоже подтверждали план дальнейших переговоров на этой неделе.

Также ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп говорил журналистам, что Вашингтон и Тегеран должны провести переговоры. В противном случае, по словам Трампа, с "Ираном произойдет что-то очень плохое".