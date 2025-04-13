В Белом доме назвали переговоры Уиткоффа в Омане с представителем Ирана положительными

Представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Белый дом характеризует сегодняшние ядерные переговоры между главным советником Трампа и министром иностранных дел Ирана как "шаг в правильном направлении". Там подтвердили, что о планах дальнейших переговоров на следующей неделе.

Об этом сообщает CNN.

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Издание отмечает, что такая же положительная оценка встречи Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи дается иранскими СМИ. Тегеран также назвал переговоры "конструктивными" и поделился планами о проведении дополнительных обсуждений на следующей неделе.

В свою очередь в заявлении США поблагодарили Оман за посредническую роль в переговорах и отметили, что на переговорах также присутствовала посол США в Омане Ана Эскогима. В Белом доме заявили, что обе стороны планируют встретиться в следующую субботу.

CNN отмечает, что переговоры состоялись после того, как Трамп пригрозил военными ударами по Ирану, если он не согласится на новое соглашение, что вызвало предупреждение Тегерана, что любое нападение втянет США в ближневосточный конфликт.

Ранее сообщалось, что Трамп в выступлении перед журналистами заявил, что США и Иран должны провести переговоры. В противном случае "с Ираном произойдет что-то очень плохое", заявил Трамп.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщал, что дал указание своим советникам уничтожить Иран, если тот совершит покушение на его жизнь.