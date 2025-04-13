У Білому домі назвали переговори Віткоффа в Омані з представником Ірану позитивними

Представник Трампа на Близькому сході Стів Віткофф. Фото: Reuters

Білий дім характеризує сьогоднішні ядерні переговори між головним радником Трампа та міністром закордонних справ Ірану як "крок у правильному напрямку". Там підтвердили, що про плани подальших переговорів наступного тижня.

Про це повідомляє CNN.

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Видання зазначає, що така саме позитивна оцінка зустрічі Стіва Віткоффа та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі дається іранськими ЗМІ. Тегеран також назвав переговори "конструктивними" та поділився планами щодо проведення додаткових обговорень наступного тижня.

Своєю чергою у заяві США подякували Оману за посередницьку роль у переговорах і зазначили, що на переговорах також була присутня посол США в Омані Ана Ескогіма. У Білому домі заявили, що обидві сторони планують зустрітися наступної суботи.

CNN зазначає, що переговори відбулися після того, як Трамп пригрозив військовими ударами по Ірану, якщо він не погодиться на нову угоду, що викликало попередження Тегерана, що будь-який напад втягне США в близькосхідний конфлікт.

Раніше повідомлялось, що Трамп у виступі перед журналістами заявив, що США та Іран мають провести переговори. В іншому випадку "з Іраном станеться щось дуже погане", заявив Трамп.

Крім того, президент США Дональд Трамп повідомляв, що дав вказівку своїм радникам знищити Іран, якщо той здійснить замах на його життя.