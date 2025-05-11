Иран и США завершили четвертый раунд непрямых переговоров — детали

Представитель МИД Ирана Исмаил Бакай. Фото: Rudaw

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакай заявил, что завершился четвертый раунд непрямых переговоров с американской стороной. По его словам, они тяжелые, но полезные.

Об этом Исмаил Бакай сообщил в соцсети X в воскресенье, 11 мая.

Реклама

Читайте также:

Переговоры Ирана и США

Бакай отметил, что переговоры помогли лучше понять позиции друг друга и найти разумные, а также реалистичные пути решения разногласий.

"Следующий раунд будет координироваться и объявляться Оманом", — добавил он.

Пост Бакая. Фото: скриншот

А CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США сообщает, что разговор длился более трех часов. По словам источника, переговоры были такими, что "дают надежду".

Напомним, в прошлом месяце в администрации США положительно оценили переговоры между представителем Трампа Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Ранее Трамп пригрозил Ирану бомбардировкой, если Тегеран не согласится на новую ядерную сделку.