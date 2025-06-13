Израиль атаковал территорию Ирана 12 июня

Военная техника у границы Израиля. Фото: REUTERS/Amir Cohen

В ночь с четверга на пятницу ВВС Израиля нанесли удар по Ирану. Накануне СМИ предупреждали о возможной атаке, но пока неясно, на что нацелена страна.

Об этом сообщает Axios.

Реклама

Читайте также:

Тегеран под атакой Израиля

Как пишет издание, в четверг вечером по всему Израилю завыли сирены. Министр обороны Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

"После упреждающего удара государство Израиль по Ирану, в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на государство Израиль и его гражданское население", — сказал израильский министр обороны.

Кроме того, представитель армии Израиля заявил, что с утра пятницы по местному времени в стране должны проводится только необходимые мероприятия. Это в свою очередь, включает запрет на учебы, собрания и работу (за исключением жизненно важных предприятий).

Axios отмечает, что Израиль напрямую атакует своего самого крупного и лучше всего вооруженного противника, не имея явной поддержки со стороны США.

На данный момент неясно, отдал ли Израиль приказ нанести удары по ядерной программе Ирана, либо же США выступили против этой конкретной операции. Также пока что неясны масштабы отвели израильского удара.

Также издание добавило, что в четверг Соединенные Штаты уведомили в частном порядке нескольких своих союзников о том, что Израиль готовит удары по Ирану. При этом, по словам источника, Вашингтон дал понять, что не причастен к этим атакам.

Кроме того, администрация Трампа уже заявила Израилю, что не будет участвовать ни в каких ударах по ядерной программе. При этом ранее США помогали защищать Израиль от иранских атак и, вероятно, сделают это снова, если удар станет началом цикла ответных действий.

Как пишут СМИ, Израиль в течение нескольких недель готовился к операции по уничтожению ядерных объектов Ирана. Однако ранее страна заявила Соединенным Штатам, что подождет и посмотрит, что произойдет с ядерными переговорами президента США Дональда Трампа.

Отметим, что шестой раунд переговоров Вашингтона и Тегерана был запланирован на воскресенье. Но теперь неясно, продолжаться ли переговоры в нынешних обстоятельствах.

Помимо этого, Иран пообещал нанести удар по целям США в регионе, если будет какая-либо атака на ядерную программу страны.

Напомним, на днях посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опровергал информацию о том, что Израиль готовит удар по Ирану.

Также мы писали, что в мае Трамп заявил, что США и Иран могут заключить ядерную сделку в ближайшее время, что в результате привело к снижению цен на нефть.