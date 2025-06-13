Израиль нанес удары по Ирану — участия США в этом нет

Израильский военный. Фото иллюстративное: euronews.com

В пятницу, 13 июня, ВВС Израиля нанесли удары по территории Ирана. Однако никакого участия или помощи США в этих атаках нет.

Об этом сообщает CNN.

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Участия США в атаках Израиля по Ирану нет

"Представитель США сообщил CNN, что США не принимали участия и не оказывали никакой помощи в ударах, нанесенных Израилем по Ирану", — пишет издание.

Напомним, около часа назад стало известно, что Израиль нанес удары по Ирану. Масштабы этой атаки пока неизвестны. В том числе неизвестно, были ли все таки атакованы ядерные объекты страны.

В свою очередь министр обороны Израиля Исраэль Кац, объявил чрезвычайное положение по всей стране.

"После упреждающего удара государства Израиль по Ирану в ближайшем времени ожидается ракетная и беспилотная атака на государство Израиль и его гражданское население", — сказал он.

Также известно, что по состоянию на сейчас Израиль закрыл воздушное пространство своей страны. Также с утра пятницы в стране запретили учебу, массовые собрания и работу (за исключением жизненно важных предприятий).

В СМИ тем временем постепенно появляется информация, что целю Израиля якобы были — ядерные объекты Ирана, а также утверждается, что под удар попали высокопоставленные чиновники Корпуса стражей Исламской революции. В частности, речь идет о покушении на начальника Генштаба Ирана.

Отметим, на днях посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опровергал информацию, что Израиль готовит удары по Ирану.