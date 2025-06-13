Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow США не принимают участия в атаках Израиля по Ирану, — CNN arrow

США не принимают участия в атаках Израиля по Ирану, — CNN

13 июня 2025 04:00
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Израиль нанес удары по Ирану — участия США в этом нет
Израильский военный. Фото иллюстративное: euronews.com
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В пятницу, 13 июня, ВВС Израиля нанесли удары по территории Ирана. Однако никакого участия или помощи США в этих атаках нет. 

Об этом сообщает CNN.

Реклама
Читайте также:

Участия США в атаках Израиля по Ирану нет

"Представитель США сообщил CNN, что США не принимали участия и не оказывали никакой помощи в ударах, нанесенных Израилем по Ирану", — пишет издание.

Напомним, около часа назад стало известно, что Израиль нанес удары по Ирану. Масштабы этой атаки пока неизвестны. В том числе неизвестно, были ли все таки атакованы ядерные объекты страны.

В свою очередь министр обороны Израиля Исраэль Кац, объявил чрезвычайное положение по всей стране.

"После упреждающего удара государства Израиль по Ирану в ближайшем времени ожидается ракетная и беспилотная атака на государство Израиль и его гражданское население", — сказал он.

Также известно, что по состоянию на сейчас Израиль закрыл воздушное пространство своей страны. Также с утра пятницы в стране запретили учебу, массовые собрания и работу (за исключением жизненно важных предприятий).

В СМИ тем временем постепенно появляется информация, что целю Израиля якобы были — ядерные объекты Ирана, а также утверждается, что под удар попали высокопоставленные чиновники Корпуса стражей Исламской революции. В частности, речь идет о покушении на начальника Генштаба Ирана.

Отметим, на днях посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опровергал информацию, что Израиль готовит удары по Ирану.

США Иран Израиль обстрелы ядерная опасность Америка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации