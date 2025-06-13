Израиль мог ликвидировать начальника Генштаба Ирана

Вооруженные силы Ирана. Иллюстративное фото: Reuters

В пятницу, 13 июня, Израиль нанес удары по ядерной программе Ирана. Кроме того, растет вероятность того, что в результате атаки погибли начальник иранского Генштаба и ученые-атомщики.

Об этом сообщает Haaretz и CNN.

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"Вероятность того, что начальник штаба иранской армии, другие члены Генерального штаба и ведущие ученые-атомщики погибли в результате израильской атаки, растет", — пишет первое издание со ссылкой на свой источник.

Тем временем CNN сообщает эту же информирую, ссылаясь на источник в силах безопасности Израиля.

Другой источник, знакомый с подробностями, сообщил, что некоторые высокопоставленные израильские чиновники были переведены в "секретные места" после попыток Израиля устранить высокопоставленных иранских чиновников.

Обновлено в 05:15

"Иранские государственные СМИ подтверждают убийство командующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами в результате израильского удара", — пишет The Times of Israel.

Напомним, несколько часов назад стало известно, что Израиль атаковал территорию Ирана. В частности, уже официально подтверждено, что страна нанесла удары по иранской ядерной программе.

Также мы писали, что США не принимали участия в этих атаках и не помогали Израилю. Об этом писало CNN, но по последним данным, эту информацию уже подтвердил госсекретарь США Марко Рубио.