Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану, заявив Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Фото: Reuters

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала "точного, попереджувального удару" по Ірану, щоб завдати шкоди ядерній програмі країни і у відповідь на триваючу агресію іранського режиму проти Ізраїлю. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху підтвердив атаку своїх військ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Times of Israel і трансляцію виступу Нетаньяху.

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"Десятки літаків ізраїльських ВПС нещодавно завершили перший удар, який включав удари по десятках військових цілей, включно з ядерними об'єктами в різних районах Ірану", — повідомляє ЦАХАЛ.

У заяві ізраїльської армії йдеться, що іранський режим протягом багатьох років вів пряму і непряму компанію проти Ізраїлю, "фінансуючи і спрямовуючи терористичну діяльність своїх своїх довірених осіб" на Близькому Сході, одночасно просуваючись до отримання ядерної зброї.

ЦАХАЛ додав, що іранський режим перебуває на чолі осі, відповідальної за всі терористичні атаки проти Ізраїлю "з початку війни".

"Сьогодні Іран ближче, ніж будь-коли, до отримання ядерної зброї. Зброя масового ураження в руках іранського режиму являє собою екзистенціальну загрозу Державі Ізраїль і значну загрозу для всього світу. Держава Ізраїль не дозволить режиму, метою якого є знищення держави Ізраїль, отримати зброю масового ураження", — йдеться в заяві.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран може створити ядерну зброю протягом року, а то й усього за кілька місяців. Це зі свого боку — "пряма і явна загроза самому існуванню Ізраїлю".

"Ізраїль розпочав операцію "Повсталий лев" — цілеспрямовану військову операцію, спрямовану на усунення іранської загрози самому виживанню Ізраїлю. Ця операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно для усунення цієї загрози", — сказав Нетаньяху.

За його словами, ізраїльська армія завдала удару в саме серце іранської ядерної програми. Крім того, атаковано і ракетну програму.

"Ми завдали удару в саме серце іранської ядерної програми зі збагачення. Ми вдарили в саме серце програми озброєння ядерною зброєю. Ми вразили головний об'єкт збагачення в Натанзі. Ми вразили провідних іранських учених, які працювали над створенням іранської бомби. Ми також завдали удару по балістичній ракетній програмі Ірану", — розповів ізраїльський прем'єр.

Нетаньяху зазначив, що 2024 року Іран випустив по Ізраїлю 300 балістичних ракет. Він підкреслив, що кожна з них несе тонну вибухівки, що загрожує сотням життів. Незабаром, як стверджує прем'єр, ці ракети зможуть нести ядерні боєголовки, і тоді під загрозою опиняться мільйони життів.

"Іран готується виробити 10 000 таких ракет протягом трьох років. Уявіть собі — 10 000 тонн вибухівки, що обрушилися на країну розміром з Нью-Джерсі. Це неприпустима загроза, і вона теж має бути зупинена", — заявив Нетаньяху.

Він додав, що зараз Іран працює над тим, що сам називає "новим планом зі знищення Ізраїлю". Як зазначив прем'єр, старий план Ірану провалився.

Нагадаємо, кілька годин тому стало відомо, що Ізраїль завдав ударів по території Ірану. Масштаби наслідків атаки поки невідомі.

Також ми писали, що США не брали участі в цих ударах, а також не допомагали Ізраїлю.