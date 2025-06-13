Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла "точный, упреждающий удар" по Ирану с целью нанести ущерб ядерной программе страны и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подтвердил атаку своих войск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Times of Israel и трансляцию выступления Нетаньяху.

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"Десятки самолетов израильских ВВС недавно завершили первый удар, который включал удары по десяткам военных целей, включая ядерные объекты в различных районах Ирана", — сообщает ЦАХАЛ.

В заявлении израильской армии сказано, что иранский режим в течение многих лет вел прямую и косвенную компанию против Израиля, "финансируя и направляя террористическую деятельность своих своих доверенных лиц" на Ближнем Востоке, одновременно продвигаясь к получению ядерного оружия.

ЦАХАЛ добавил, что иранский режим находится во главе оси, ответственной за все террористические атаки против Израиля "с начала войны".

"Сегодня Иран ближе, чем когда-либо, к получению ядерного оружия. Оружие массового поражения в руках иранского режима представляет собой экзистенциальную угрозу Государству Израиль и значительную угрозу для всего мира. Государство Израиль не позволит режиму, целью которого является уничтожение государства Израиль, получить оружие массового поражения", — говорится в заявлении.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран может создать ядерное оружие в течение года, если не всего за несколько месяцев. Это в свою очередь — "прямая и явная угроза самому существованию Израиля".

"Израиль начал операцию "Восставший лев" — целенаправленную военную операцию, направленную на устранение иранской угрозы самому выживанию Израиля. Эта операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется для устранения этой угрозы", — сказал Нетаньяху.

По его словам, израильская армия нанесла удар в самое сердце иранской ядерной программы. Кроме того, атакована и ракетная программа.

"Мы нанесли удар в самое сердце иранской ядерной программы по обогащению. Мы ударили в самое сердце программы вооружения ядерным оружием. Мы поразили главный объект обогащения в Натанзе. Мы поразили ведущих иранских ученых, работавших над созданием иранской бомбы. Мы также нанесли удар по баллистической ракетной программе Ирана", — рассказал израильский премьер.

Нетаньяху отметил, что в 2024 году Иран выпустил по Израилю 300 баллистических ракет. Он подчеркнул, что каждая из них несет тонну взрывчатки, что угрожает сотням жизней. Вскоре, как утверждает премьер, эти ракеты смогут нести ядерные боеголовки, и тогда под угрозой окажутся миллионы жизней.

"Иран готовится произвести 10 000 таких ракет в течение трех лет. Представьте себе — 10 000 тонн взрывчатки, обрушившихся на страну размером с Нью-Джерси. Это недопустимая угроза, и она тоже должна быть остановлена", — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что сейчас Иран работает над тем, что сам называет "новым планом по уничтожению Израиля". Как отметил премьер, старый план Ирана провалился.

Напомним, пару часов назад стало известно, что Израиль нанес удары по территории Ирана. Масштабы последствий атаки пока неизвестны.

Также мы писали, что США не принимали участия в этих ударах, а также не помогали Израилю.