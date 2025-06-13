Ізраїль атакував ядерний об'єкт в Ірані — що відомо

Зруйновано важливий ядерний об’єкт — наслідки атаки на Іран
У ніч проти 13 червня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Голова агенції атомної енергетики Ірану підтвердив, що реактор Натанз, один з найважливіших ядерних об’єктів країни, був зруйнований.
Про це інформує Clash Report.
Атака Ізраїлю на Іран — знищено реактор в Натанзі
З'явилася інформація про те, що Ізраїль завдав удару по ядерному об'єкту в Натанзі, Іран.
За даними іноземних ЗМІ, зокрема Reuters, реакторна зала та значна частина центрифуг на цьому об'єкті були виведені з ладу.
Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що його інспектори наразі не мають доступу до майданчика в Натанзі. Наразі здійснюється дистанційний моніторинг радіації.
Удар по Ірану 13 червня — хронологія подій за ніч
Хронологія подій за ніч 13 червня, коли Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану:
- Міністр оборони Ізраїлю оголошує режим надзвичайного стану.
- Армія Ізраїлю опублікувала екстрене попередження для мешканців усієї країни про скасування навчання, роботи підприємств та зборів.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль завдав удару "у серце іранської програми ядерного збагачення" та атакував об'єкти ракетної програми Ірану.
- Ізраїль вдарив як мінімум по шести військових базах на околицях Тегерана.
- Ізраїль оголошує мобілізацію резервістів.
За даними ЗМІ, внаслідок авіаударів загинули: командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану Хоссейн Саламі, Ферейдун Аббасі — колишній голова Організації з атомної енергії Ірану, доктор Абдольхамід Мінучехр — керівник кафедри ядерної інженерії в іранському університеті.
Як відомо, в найближчі 2 години Іран планує відповісти на атаку Ізраїлю.
Нагадаємо, що у п'ятницю вранці, 13 червня, у Тегерані пролунали нові потужні вибухи.
Також стало відомо, що, ймовірно, внаслідок атаки загинули начальник іранського Генштабу і вчені-атомники.
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