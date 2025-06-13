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Зруйновано важливий ядерний об’єкт — наслідки атаки на Іран

13 червня 2025 08:17
Євтушенко Аліна - редактор
Ізраїль атакував ядерний об'єкт в Ірані — що відомо
Наслідки удару Ізраїлю по Тегерану. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

У ніч проти 13 червня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Голова агенції атомної енергетики Ірану підтвердив, що реактор Натанз, один з найважливіших ядерних об’єктів країни, був зруйнований.

Про це інформує Clash Report.

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Атака Ізраїлю на Іран — знищено реактор в Натанзі

З'явилася інформація про те, що Ізраїль завдав удару по ядерному об'єкту в Натанзі, Іран.

За даними іноземних ЗМІ, зокрема Reuters, реакторна зала та значна частина центрифуг на цьому об'єкті були виведені з ладу.

Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що його інспектори наразі не мають доступу до майданчика в Натанзі. Наразі здійснюється дистанційний моніторинг радіації.

Удар по Ірану 13 червня — хронологія подій за ніч

Хронологія подій за ніч 13 червня, коли Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану:

  • Міністр оборони Ізраїлю оголошує режим надзвичайного стану. 
  • Армія Ізраїлю опублікувала екстрене попередження для мешканців усієї країни про скасування навчання, роботи підприємств та зборів. 
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль завдав удару "у серце іранської програми ядерного збагачення" та атакував об'єкти ракетної програми Ірану.
  • Ізраїль вдарив як мінімум по шести військових базах на околицях Тегерана.
  • Ізраїль оголошує мобілізацію резервістів.

За даними ЗМІ, внаслідок авіаударів загинули: командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану Хоссейн Саламі, Ферейдун Аббасі — колишній голова Організації з атомної енергії Ірану, доктор Абдольхамід Мінучехр — керівник кафедри ядерної інженерії в іранському університеті.

Як відомо, в найближчі 2 години Іран планує відповісти на атаку Ізраїлю.

Нагадаємо, що у п'ятницю вранці, 13 червня, у Тегерані пролунали нові потужні вибухи.

Також стало відомо, що, ймовірно, внаслідок атаки загинули начальник іранського Генштабу і вчені-атомники.

Іран Ізраїль обстріли війна атака
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