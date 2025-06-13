Ізраїль атакував ядерний об'єкт в Ірані — що відомо

Наслідки удару Ізраїлю по Тегерану. Фото: Reuters

У ніч проти 13 червня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Голова агенції атомної енергетики Ірану підтвердив, що реактор Натанз, один з найважливіших ядерних об’єктів країни, був зруйнований.

Про це інформує Clash Report.

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Атака Ізраїлю на Іран — знищено реактор в Натанзі

З'явилася інформація про те, що Ізраїль завдав удару по ядерному об'єкту в Натанзі, Іран.

За даними іноземних ЗМІ, зокрема Reuters, реакторна зала та значна частина центрифуг на цьому об'єкті були виведені з ладу.

Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що його інспектори наразі не мають доступу до майданчика в Натанзі. Наразі здійснюється дистанційний моніторинг радіації.

Удар по Ірану 13 червня — хронологія подій за ніч

Хронологія подій за ніч 13 червня, коли Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану:

Міністр оборони Ізраїлю оголошує режим надзвичайного стану.

Армія Ізраїлю опублікувала екстрене попередження для мешканців усієї країни про скасування навчання, роботи підприємств та зборів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль завдав удару "у серце іранської програми ядерного збагачення" та атакував об'єкти ракетної програми Ірану.

Ізраїль вдарив як мінімум по шести військових базах на околицях Тегерана.

Ізраїль оголошує мобілізацію резервістів.

За даними ЗМІ, внаслідок авіаударів загинули: командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану Хоссейн Саламі, Ферейдун Аббасі — колишній голова Організації з атомної енергії Ірану, доктор Абдольхамід Мінучехр — керівник кафедри ядерної інженерії в іранському університеті.

Як відомо, в найближчі 2 години Іран планує відповісти на атаку Ізраїлю.

Нагадаємо, що у п'ятницю вранці, 13 червня, у Тегерані пролунали нові потужні вибухи.

Також стало відомо, що, ймовірно, внаслідок атаки загинули начальник іранського Генштабу і вчені-атомники.