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Ізраїль атакував Іран — у Тегерані пролунали нові вибухи

13 червня 2025 07:23
Євтушенко Аліна - редактор
Ізраїль завдав удару по Ірану — подробиці
Наслідки удару Ізраїлю по Тегерану. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

У ніч проти 13 червня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Місцеві жителі Тегерану повідомляли про потужні вибухи у місті.

Про це інформують Axios та Clash Report.

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У ніч проти п'ятниці,13 червня, Ізраїль атакував Іран. Вибухи лунали у Тегерані.

Крім того, сьогодні вранці повідомлялося про нові потужні вибухи у Тегерані.

Речник Збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі заявив, що атакам Ізраїлю сприяли США, через що вони заплатять високу ціну й мають очікувати жорсткої відповіді від іранських військових. Однак Сполучені Штати Америки заперечують це.

Крім того, іранські ЗМІ поширюють кадри з густим чорним димом, який, як стверджується, йде з ядерного об'єкта в Натанзі після ударів Ізраїлю.

Раніше ми інформували, що у ніч проти 13 червня Ізраїль атакував Іран — лунали потужні вибухи.

Також ми повідомляли, що зростає ймовірність того, що внаслідок атаки загинули начальник іранського Генштабу і вчені-атомники. 

Іран Ізраїль обстріли війна атака
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