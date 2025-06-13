Ізраїль завдав удару по Ірану — подробиці

Наслідки удару Ізраїлю по Тегерану. Фото: Reuters

У ніч проти 13 червня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Місцеві жителі Тегерану повідомляли про потужні вибухи у місті.

Про це інформують Axios та Clash Report.

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У ніч проти п'ятниці,13 червня, Ізраїль атакував Іран. Вибухи лунали у Тегерані.

Крім того, сьогодні вранці повідомлялося про нові потужні вибухи у Тегерані.

Речник Збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі заявив, що атакам Ізраїлю сприяли США, через що вони заплатять високу ціну й мають очікувати жорсткої відповіді від іранських військових. Однак Сполучені Штати Америки заперечують це.

BREAKING: Fire visible at the nuclear facilities area in Natanz, Iran following Israeli airstrikes. pic.twitter.com/EWVr5VbJSJ — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Крім того, іранські ЗМІ поширюють кадри з густим чорним димом, який, як стверджується, йде з ядерного об'єкта в Натанзі після ударів Ізраїлю.

Раніше ми інформували, що у ніч проти 13 червня Ізраїль атакував Іран — лунали потужні вибухи.

Також ми повідомляли, що зростає ймовірність того, що внаслідок атаки загинули начальник іранського Генштабу і вчені-атомники.