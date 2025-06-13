Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Израиль атаковал Иран — в Тегеране прогремели новые взрывы arrow

Израиль атаковал Иран — в Тегеране прогремели новые взрывы

13 июня 2025 07:23
Евтушенко Алина - редактор
Израиль нанес удар по Ирану - подробности
Последствия удара Израиля по Тегерану. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ирана. Местные жители Тегерана сообщали о мощных взрывах в городе.

Об этом информируют Axios и Clash Report.

Реклама
Читайте также:

Израиль нанес удар по Ирану — детали

В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль атаковал Иран. Взрывы раздавались в Тегеране.

Кроме того, сегодня утром сообщалось о новых мощных взрывах в Тегеране.

Представитель Вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи заявил, что атакам Израиля способствовали США, из-за чего они заплатят высокую цену и должны ожидать жесткого ответа от иранских военных. Однако Соединенные Штаты Америки отрицают это.

Кроме того, иранские СМИ распространяют кадры с густым черным дымом, который, как утверждается, идет с ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля.

Ранее мы информировали что в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран — раздавались мощные взрывы.

Также мы сообщали, что растет вероятность того, что в результате атаки погибли начальник иранского Генштаба и ученые-атомщики.

Иран Израиль обстрелы війна атака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации