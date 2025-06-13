Израиль нанес удар по Ирану - подробности

Последствия удара Израиля по Тегерану. Фото: Reuters

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ирана. Местные жители Тегерана сообщали о мощных взрывах в городе.

Об этом информируют Axios и Clash Report.

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В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль атаковал Иран. Взрывы раздавались в Тегеране.

Кроме того, сегодня утром сообщалось о новых мощных взрывах в Тегеране.

Представитель Вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи заявил, что атакам Израиля способствовали США, из-за чего они заплатят высокую цену и должны ожидать жесткого ответа от иранских военных. Однако Соединенные Штаты Америки отрицают это.

BREAKING: Огонь виден в районе ядерных объектов в Натанзе, Иран, после израильских авиаударов. pic.twitter.com/EWVr5VbJSJ - Clash Report (@clashreport) 13 июня 2025 года

Кроме того, иранские СМИ распространяют кадры с густым черным дымом, который, как утверждается, идет с ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля.

Ранее мы информировали что в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран — раздавались мощные взрывы.

Также мы сообщали, что растет вероятность того, что в результате атаки погибли начальник иранского Генштаба и ученые-атомщики.