Израиль атаковал ядерный объект в Иране - что известно

Последствия удара Израиля по Тегерану. Фото: Reuters

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ирана. Глава агентства атомной энергетики Ирана подтвердил, что реактор Натанз, один из важнейших ядерных объектов страны, был разрушен.

Об этом информирует Clash Report.

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Атака Израиля на Иран — уничтожен реактор в Натанзе

Появилась информация о том, что Израиль нанес удар по ядерному объекту в Натанзе, Иран.

По данным иностранных СМИ, в частности Reuters, реакторный зал и значительная часть центрифуг на этом объекте были выведены из строя.

В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что его инспекторы пока не имеют доступа к площадке в Натанзе. Сейчас осуществляется дистанционный мониторинг радиации.

Удар по Ирану 13 июня — хронология событий за ночь

Хронология событий за ночь 13 июня, когда Армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ирана:

Министр обороны Израиля объявляет режим чрезвычайного положения.

Армия Израиля опубликовала экстренное предупреждение для жителей всей страны об отмене обучения, работы предприятий и собраний.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удар "в сердце иранской программы ядерного обогащения" и атаковал объекты ракетной программы Ирана.

Израиль ударил как минимум по шести военным базам в окрестностях Тегерана.

Израиль объявляет мобилизацию резервистов.

По данным СМИ, в результате авиаударов погибли: командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана Хоссейн Салами, Ферейдун Аббаси — бывший глава Организации по атомной энергии Ирана, доктор Абдольхамид Минучехр — руководитель кафедры ядерной инженерии в иранском университете.

Как известно, в ближайшие 2 часа Иран планирует ответить на атаку Израиля.

Напомним, что в пятницу утром, 13 июня, в Тегеране прогремели новые мощные взрывы.

Также стало известно, что вероятно, в результате атаки погибли начальник иранского Генштаба и ученые-атомщики.