Иран ответил на атаки Израиля — что известно

Военная техника у границы Израиля. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Ближний Восток снова оказался на грани масштабного конфликта. Иран осуществил запуск более 100 ударных беспилотников в направлении Израиля. Как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), иранские дроны уже направляются через воздушное пространство Ирака, о чем свидетельствуют кадры, распространенные в соцсетях.

Об этом пишет Times Of Israel.

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В ЦАХАЛ отметили, что на перехват дронов направлены все необходимые ресурсы. В то же время в армии не исключают, что в ближайшее время может произойти "тяжелый ракетный удар".

Иранские ударные беспилотники, в том числе варианты Shahed, были запущены в сторону Израиля, начав ответные удары Ирана.



Здесь видно, как иранский Shahed-136 летит низко над восточным Ираком, направляясь на запад. pic.twitter.com/qEADnoWWly - OSINTtechnical (@Osinttechnical) 13 июня 2025 г.

Напомним, атаки стали ответом на мощный авиаудар Израиля по объектам в Иране, в частности по ядерным и военным установкам. По словам бригадного генерала Эффи Дефрина, в воздух было поднято более 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов на около 100 целей.

В результате израильских ударов погибли несколько высокопоставленных иранских военных, среди них: командующий вооруженными силами Ирана Мохаммад Багери, глава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салями, начальник центрального штаба Хатам-аль-Анбия Голам Али Рашид.

Также сообщается о ликвидации других высоких должностных лиц, причастных к руководству иранскими военными структурами.

В ЦАХАЛ заявили, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, продвигая программу на всех этапах, несмотря на международное давление.