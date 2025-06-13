Удар Израиля по Ирану — что произошло и почему это важно для Украины

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Она стартовала в ночь на 13 июня и получила название "Народ как лев".

Целью атаки, в первую очередь, были объекты, связанные с ядерной программой Ирана. Кроме того, армия Израиля атаковала военные объекты, а также ликвидировала ряд высокопоставленных иранских военных.

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Иран также "недосчитался" некоторых важных физиков-ядерщиков. Ожидается, что операция Израиля продолжится.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Что известно по состоянию на сейчас

В ЦАХАЛ заявили, что Израиль использовал во время операции более 200 самолетов, которые атаковали и поразили более 100 целей.

В частности, были атакованы предприятия по обогащению урана в Натанзе и Фордо, ракетные базы в Керманшахе и Хорремабаде.

СМИ пишут, что также были уничтожены центр ядерных технологий и профильная лаборатория.

По предварительным данным, всего было пять волн атак по целям в Иране.

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию трех иранских военных высокого ранга: командующего Корпуса стражей Исламской революции Хоссейна Салами, начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Хоссейна Багери и командующего штаба "Хатам аль-Анбия" (оперативное командование) Голама Али Рашида.

Также, по данным СМИ, были ликвидированы ведущие физики-ядерщики Ирана. В частности, заместитель председателя Организации по атомной энергии Ирана Саед Амир Хосейн Фетхи.

Это не окончательные итоги операции, они, очевидно, будут позже. Сама операция, как заявляют в Израиле, продолжится.

Атака Израиля по Ирану. Что это значит для Украины?

Ослабление союзника России

В январе 2025 года Иран и Российская Федерация заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как пишет "Радио Свобода", официальные лица обеих стран тогда заявили, что договор охватывает все сферы — от науки и культуры до военного сотрудничества.

Среди прочего в тексте говорится, что "Россия и Исламская Республика Иран в случае нападения агрессора на одну из них не должны оказывать никакой помощи агрессору".

К этому, конечно же, вспомним "шахеды". Иранские дроны, с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину, стали одной из ключевых частей российского террора против украинских городов и граждан.

Иран передавал "шахеды" для России на стартовых этапах полномасштабной войны. Иран, очевидно, помогал России наладить производство этих дронов на собственной территории. Тех дронов, которые россияне называют "Геранью".

Кроме этого, Иран, как ранее писал WSJ, еще в прошлом году передал россиянам баллистические ракеты малой дальности. И это, кажется, лишь отдельные эпизоды глобального сотрудничества между РФ и Ираном.

Отвлечение внимания от Украины

Не то чтобы представители нынешней администрации США и без этого сильное внимание обращали на нужды Украины, но это все же важный пункт, который стоит упомянуть.

Обмен масштабными ударами и потенциальная война между Израилем и Ираном, к которой, не исключено, присоединятся и другие страны, может стать фактором, который окончательно отвлечет США и сильно отвлечет другие страны от войны между Украиной и РФ.

Повышение цены на нефть

К сожалению, это уже происходит. И это плохие новости для Украины.

Как пишет Bloomberg, цены на нефть подскочили на 13% сразу после ударов Израиля по Ирану.

Нефть марки Brent превысила 78 долларов за баррель. И это самый большой скачок цены за день с марта 2022 года, после начала вторжения РФ в Украину.

Дело в том, что на регион, где собственно все происходит, приходится треть мировой добычи сырой нефти.

И это хорошие новости для России, чьи доходы сильно зависят от продажи нефти, в том числе. Денег у них в ближайшее время будет больше. Куда они пойдут — увы, не трудно догадаться.

Бонусный вопрос. Станет ли меньше "шахедов", которые летят по Украине?

Зависит от масштабов сотрудничества между Ираном и РФ по этой теме.

Иран для ответной атаки использует против Израиля "шахеды". Вполне возможно, что заводы по производству этих дронов в Иране также станут целями израильской армии.

Проблема в том, что Россия наладила производство дронов на своей территории. Единственное что, пока непонятно, насколько серьезное САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ производство им удалось наладить.

Есть подозрение, что скоро мы об этом узнаем.

Напомним, в Иране заявили, что готовят масштабную атаку по Израилю в ответ. Там заявили, что ответ будет иметь региональный масштаб и будет включать не только использование баллистических ракет, но и другие инструменты сдерживания.