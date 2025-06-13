Израиль уничтожил аэропорт Тебриз и поразил объект в Натанзе

Начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Эяль Замир. Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

Израильская армия в рамках масштабной операции "Ам Калави" осуществила очередную волну авиаударов по целям в Иране. Одним из главных объектов атаки стал аэропорт в городе Тебриз, который, по сообщениям, был полностью уничтожен. Израиль также подтвердил, что нанес значительные повреждения ядерному объекту в Натанзе.

Об этом сообщает YNet.

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В разгар операции израильская разведка "Моссад" обнародовала уникальные материалы о деятельности своих агентов непосредственно на территории Ирана. Службы безопасности Израиля заявляют, что им удалось уничтожить баллистические ракеты еще до их запуска в сторону Израиля.

По словам израильских военных, Иран выпустил в ответ около сотни беспилотников, однако все они были успешно перехвачены. Кроме того, был уничтожен руководящий состав военно-воздушных сил Ирана.

Армия обороны Израиля заявила, что сейчас ситуация под контролем, и добавила, что нет необходимости для военных оставаться в батальонных штабах.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал оценку ударам армии по иранским целям.

Также стало известно, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" провела успешную секретную операцию и атаковала Иран изнутри.

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