Нетаньягу прокоментував удари по Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: Reuters

У ніч проти 13 червня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав авіаудари по Ірану "дуже успішними".

Про це Нетаньягу сказав у відео, опублікувавши його на своїй сторінці у соцмережі X.

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Коментуючи авіаудари Ізраїлю по Ірану 13 червня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав їх "дуже успішними".

"Перші удари були результативними, але попереду довгий шлях — значно довший, ніж ми звикли. Ми завдали удару по вищому командуванню, ми завдали удару по провідним вченим, які займаються розробкою ядерної зброї, ми завдали удару по ядерних установках", — сказав прем'єр у відеозверненні.

Крім того, він зазначив, що Ізраїль "накопичує досягнення", втім, "легких воєн не буває". За його словами, ізраїльтянам доведеться проводити в укриттях набагато більше часу, ніж раніше.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль атакував Іран — лунали потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що, ймовірно, внаслідок атаки загинули начальник іранського Генштабу і вчені-атомники.