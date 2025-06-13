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Атака на Іран — Нетаньягу назвав авіаудари "дуже успішними"

13 червня 2025 12:25
Євтушенко Аліна - редактор
Нетаньягу прокоментував удари по Ірану
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

У ніч проти 13 червня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав авіаудари по Ірану "дуже успішними".

Про це Нетаньягу сказав у відео, опублікувавши його на своїй сторінці у соцмережі X.

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Нетаньягу прокоментував удари по Ірану 13 червня

Коментуючи авіаудари Ізраїлю по Ірану 13 червня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав їх "дуже успішними". 

"Перші удари були результативними, але попереду довгий шлях — значно довший, ніж ми звикли. Ми завдали удару по вищому командуванню, ми завдали удару по провідним вченим, які займаються розробкою ядерної зброї, ми завдали удару по ядерних установках", — сказав прем'єр у відеозверненні.

Крім того, він зазначив, що Ізраїль "накопичує досягнення", втім, "легких воєн не буває". За його словами, ізраїльтянам доведеться проводити в укриттях набагато більше часу, ніж раніше.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль атакував Іран — лунали потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що, ймовірно, внаслідок атаки загинули начальник іранського Генштабу і вчені-атомники.

Іран Ізраїль Беньямін Нетаньягу війна атака
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