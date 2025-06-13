Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ирана. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал авиаудары по Ирану "очень успешными".

Об этом Нетаньяху сказал в видео, опубликовав его на своей странице в соцсети X.

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Нетаньяху прокомментировал удары по Ирану 13 июня

Комментируя авиаудары Израиля по Ирану 13 июня, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал их "очень успешными".

"Первые удары были результативными, но впереди долгий путь — значительно длиннее, чем мы привыкли. Мы нанесли удар по высшему командованию, мы нанесли удар по ведущим ученым, которые занимаются разработкой ядерного оружия, мы нанесли удар по ядерным установкам", — сказал премьер в видеообращении.

Кроме того, он отметил, что Израиль "накапливает достижения", впрочем, "легких войн не бывает". По его словам, израильтянам придется проводить в укрытиях гораздо больше времени, чем раньше.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран — раздавались мощные взрывы.

Впоследствии стало известно, что, вероятно, в результате атаки погибли начальник иранского Генштаба и ученые-атомщики.