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Трамп закликав Іран піти на угоду після атак Ізраїлю

13 червня 2025 14:58
Євтушенко Аліна - редактор
Трамп звернувся до Ірану на тлі ударів Ізраїлю
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Президент США Дональд Трамп звернувся до Ірану після атаки Ізраїлю у п'ятницю, 13 червня. Лідер Америки закликав країну піти на угоду.

Про це очільник Білого дому написав у соцмережі Truth Social.

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Президент США зазначив, що давав Ірану шанс укласти угоду, попереджаючи про можливі наслідки.

"Я давав Ірану шанс за шансом укласти угоду. Я казав їм, "просто зробіть це", але як би вони не старалися, як би близько не підходили, вони просто не могли цього зробити. Я сказав їм, що це буде набагато гірше за все, що вони знають, очікують або чули, що Сполучені Штати виробляють найкращу і найбільш смертоносну військову техніку у світі. І що Ізраїль має багато такої техніки, і ще більше буде — і вони знають, як її використовувати", — зауважив Трамп.

Крім того, він додав, що деякі іранські прихильники жорсткої лінії говорили хоробро, але вони не знали, що має статися. Президент Америки зазначив, що зараз вони всі мертві. Він попередив, що далі буде тільки гірше.

"Вже було багато смертей і руйнувань, але ще є час, щоб покласти край цій бійні, а наступні, вже заплановані атаки, будуть ще більш жорстокими. Іран повинен піти на угоду, перш ніж нічого не залишиться, і врятувати те, що колись було відомо як Іранська імперія. Більше ніяких смертей, ніяких руйнувань. Просто зробіть це, доки не стало надто пізно", — закликав президент США.

Трамп про Іран
Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль атакував Іран — лунали потужні вибухи.

Згодом Дональд Трамп відреагував на атаку Ізраїлю на Іран 13 червня, і зазначив, що не здивований цим кроком.

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