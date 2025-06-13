Трамп обратился к Ирану на фоне ударов Израиля

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился к Ирану после атаки Израиля в пятницу, 13 июня. Лидер Америки призвал страну пойти на сделку.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

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Президент США отметил, что давал Ирану шанс заключить сделку, предупреждая о возможных последствиях.

"Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я говорил им, "просто сделайте это", но как бы они ни старались, как бы близко не подходили, они просто не могли этого сделать. Я сказал им, что это будет намного хуже всего, что они знают, ожидают или слышали, что Соединенные Штаты производят лучшую и самую смертоносную военную технику в мире. И что Израиль имеет много такой техники, и еще больше будет — и они знают, как ее использовать", — отметил Трамп.

Кроме того, он добавил, что некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили храбро, но они не знали, что должно произойти. Президент Америки отметил, что сейчас они все мертвы. Он предупредил, что дальше будет только хуже.

"Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне, а следующие, уже запланированные атаки, будут еще более жестокими. Иран должен пойти на сделку, прежде чем ничего не останется, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Больше никаких смертей, никаких разрушений. Просто сделайте это, пока не стало слишком поздно", — призвал президент США.

Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран — раздавались мощные взрывы.

Впоследствии Дональд Трамп отреагировал на атаку Израиля на Иран 13 июня, и отметил, что не удивлен этим шагом.