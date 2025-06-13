Удари Ізраїлю по Ірану — що каже Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку Ізраїлю на Іран 13 червня. Лідер Америки зазначив, що не здивований цим кроком.

Президента США цитує журналістка Дженніфер Гріффін у соцмережі X.

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Зазначається, що президент Трамп знав про удари заздалегідь. За його словами, несподіванок не було. Однак очільник Білого дому наголосив, що Штати не були залучені у військовому плані. Він висловив сподівання, що Іран повернеться за стіл переговорів.

"Мені повідомили про атаки заздалегідь, жодних несподіванок немає, але США не беруть участі у воєнних діях. Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей в керівництві, які не повернуться (Посилання на деяких іранських лідерів, які були вбиті сьогодні вночі Ізраїлем)", — сказав Трамп.

Журналістка відзначає, що Трамп очікує на відплату з боку Ірану, у зв'язку з чим Центральне командування Збройних сил США наразі перебуває в стані підвищеної готовності.

Водночас за даними західних ЗМІ, глава Білого дому скликає засідання вищих чиновників на тлі ударів Ізраїлю по Ірану. Під час зустрічі обговорюватиметься реакція США на події, що розвиваються на Близькому Сході.

Зауважимо, що, ймовірно, внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули начальник іранського Генштабу і вчені-атомники.

Крім того, голова агенції атомної енергетики Ірану підтвердив, що один з найважливіших ядерних об’єктів країни був зруйнований.