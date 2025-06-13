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Трамп отреагировал на удары Израиля по Ирану — что сказал

13 июня 2025 09:20
Евтушенко Алина - редактор
Удары Израиля по Ирану - что говорит Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку Израиля на Иран 13 июня. Лидер Америки отметил, что не удивлен этим шагом.

Президента США цитирует журналистка Дженнифер Гриффин в соцсети X.

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Отмечается, что президент Трамп знал об ударах заранее. По его словам, неожиданностей не было. Однако глава Белого дома подчеркнул, что Штаты не были вовлечены в военном плане. Он выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров.

"Мне сообщили об атаках заранее, никаких неожиданностей нет, но США не участвуют в военных действиях. Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Есть несколько человек в руководстве, которые не вернутся (ссылка на некоторых иранских лидеров, которые были убиты сегодня ночью Израилем)", — сказал Трамп.

Журналистка отмечает, что Трамп ожидает возмездия со стороны Ирана, в связи с чем Центральное командование Вооруженных сил США сейчас находится в состоянии повышенной готовности.

В то же время по данным западных СМИ, глава Белого дома созывает заседание высших чиновников на фоне ударов Израиля по Ирану. Во время встречи будет обсуждаться реакция США на события, развивающиеся на Ближнем Востоке.

Заметим, что, вероятно, в результате ударов Израиля по Ирану погибли начальник иранского Генштаба и ученые-атомщики.

Кроме того, глава агентства атомной энергетики Ирана подтвердил, что один из важнейших ядерных объектов страны был разрушен.

США Иран Израиль Дональд Трамп війна
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