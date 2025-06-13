Ізраїль ліквідував понад 20 іранських командувачів під час наради — ЗМІ

Ізраїльські танки. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених іранських командувачів. Їх вбили під час наради в командному центрі.

Про це повідомляє Reuters у пʼятницю, 13 червня.

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Серед загиблих є:

командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі;

командувач Збройних сил Мохаммад Багері;

командувач Повітряно-космічних сил КВІР Амір Алі Хаджізаде.

Крім того, разом з Хаджізаде ліквідували все вище керівництво ПКС КВІР. Удар стався під час наради в командному центрі для підготовки до нападу на Ізраїль.

За інформацією ЗМІ, серед загиблих є командири підрозділу безпілотників та протиповітряної оборони.

Нарада керівників Ірану

Fox News повідомляє, що нараду керівників іранських ВПС зібрав Ізраїль обманом. Це сталося напередодні атаки.

"Ми провели конкретні заходи, щоб допомогти нам дізнатися про них більше, а потім використовували цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку. Ми знали, що це приведе їх до зустрічі, але що важливіше, ми знали, як утримати їх там", — розповів представник служби безпеки Ізраїлю.

За його словами, удари були успішнішими, ніж спочатку очікував Ізраїль.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп закликав Іран погодитися на угоду. Цю заяву він зробив після ударів Ізраїлю.

А служби безпеки Ізраїлю повідомили, що їм вдалося знищити балістичні ракети Ірану ще до їх запуску.