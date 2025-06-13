Израиль ликвидировал более 20 иранских командующих во время совещания — СМИ

Израильские танки. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командующих. Их убили во время совещания в командном центре.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 13 июня.

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Ликвидация иранских командующих

Среди погибших есть:

командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами;

командующий Вооруженными силами Мохаммад Багери;

командующий Воздушно-космических сил КСИР Амир Али Хаджизаде.

Кроме того, вместе с Хаджизаде ликвидировали все высшее руководство ВКС КСИР. Удар произошел во время совещания в командном центре для подготовки к нападению на Израиль.

По информации СМИ, среди погибших есть командиры подразделения беспилотников и противовоздушной обороны.

Совещание руководителей Ирана

Fox News сообщает, что совещание руководителей иранских ВВС собрал Израиль обманом. Это произошло накануне атаки.

"Мы провели конкретные мероприятия, чтобы помочь нам узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это приведет их к встрече, но что важнее, мы знали, как удержать их там", — рассказал представитель службы безопасности Израиля.

По его словам, удары были более успешными, чем изначально ожидал Израиль.

Напомним, лидер США Дональд Трамп призвал Иран согласиться на сделку. Это заявление он сделал после ударов Израиля.

А службы безопасности Израиля сообщили, что им удалось уничтожить баллистические ракеты Ирана еще до их запуска.