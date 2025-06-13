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Израиль закрывает посольства во всех странах мира

13 июня 2025 18:42
Евгения Брюховецкая - редактор
Израиль закрывает свои посольства по всему миру - какая причина
Флаг возле посольства Израиля. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Израиль в пятницу, 13 июня, объявил о закрытии своих дипломатических миссий во всех странах мира, где они были. Это произошло после серии ударов по военным объектам в Иране.

Об этом пишет Reuters.

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Закрытие посольств Израиля

Израиль закрывает свои посольства по всему миру и призывает своих граждан быть бдительными и не демонстрировать еврейские или израильские символы в общественных местах. Также там просят израильтян сотрудничать с местными службами безопасности, если они столкнутся с враждебными действиями.

В то же время в заявлении не указано, в течение какого времени посольства будут закрыты. Также гражданам, которые находятся за границей, предложили заполнить форму, чтобы сообщить о своем местонахождении.

Аналогичные действия осуществлялись после атаки ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года, чтобы координировать возвращение резервистов и организовать спасательные рейсы.

Ранее в Израиле сообщили об успешном уничтожении иранских баллистических ракет еще до их запуска.

Кроме того, Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных командующих Ирана во время совещания в командном центре.

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