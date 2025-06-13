Израиль атаковал ракетой резиденцию лидера Ирана

Израиль ударил по резиденции верховного лидера Ирана, — СМИ
Израиль вечером в пятницу, 13 июня, нанес ракетный удар по Ирану. Попадание произошло по резиденции верховного лидера Ирана Аятоллы Хамене.
Об этом пишет Clash Report.
Атака на Иран
"Срочно: Одна из резиденций Аятоллы Хаменеи была поражена ракетой", — говорится в сообщении.
Что известно об атаках на Иран 13 июня
Ночью Израиль начал масштабную операцию "Rising Lion", нанеся авиационные удары и атаки дронов на ядерные объекты, военные базы, частные резиденции генералов Ирана в нескольких регионах.
В результате этого погибли иранские высокопоставленные чиновники, среди которых:
- командующий Корпусом стражей Ирана Хоссейн Салами;
- начальник Генштаба Мохаммад Баггери;
- командующий аэрокосмическими силами IRGC Амир Али Хаджизаде.
#Иран все ядерные объекты теперь история!- Tamal Das (@AskTamal) 13 июня 2025 г.
То, что #Трамп договаривался с #Ираном не делать атомные бомбы, #Израиль доделал все за 30 минут.
Если #Исреал падет, то вся Европа падет.
Пострадают все.
Отличная работа @IDF
pic.twitter.com/zhSfHNBJvr
Кроме того, атаки задели ключевые иранские ядерные объекты, включая комплексы центрифуг в Натанзе и Фордо. В ответ Иран запустил более 100 дронов по территории Израиля, которые в основном были сбиты системами ПВО.
Верховный лидер страны Хаменеи пригрозил жестким ответом, назвав атаки "объявлением войны".
Напомним, Израиль сегодня ликвидировал 20 высокопоставленных иранских командующих прямо во время совещания в командном центре.
Впоследствии Израиль объявил о закрытии своих дипломатических миссий по всему миру.
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