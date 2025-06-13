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Израиль ударил по резиденции верховного лидера Ирана, — СМИ

13 июня 2025 20:51
Евгения Брюховецкая - редактор
Израиль атаковал ракетой резиденцию лидера Ирана
Дым в небе после атаки после атаки. Иллюстративное фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Израиль вечером в пятницу, 13 июня, нанес ракетный удар по Ирану. Попадание произошло по резиденции верховного лидера Ирана Аятоллы Хамене.

Об этом пишет Clash Report.

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"Срочно: Одна из резиденций Аятоллы Хаменеи была поражена ракетой", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста

Что известно об атаках на Иран 13 июня

Ночью Израиль начал масштабную операцию "Rising Lion", нанеся авиационные удары и атаки дронов на ядерные объекты, военные базы, частные резиденции генералов Ирана в нескольких регионах.

В результате этого погибли иранские высокопоставленные чиновники, среди которых:

  • командующий Корпусом стражей Ирана Хоссейн Салами;
  • начальник Генштаба Мохаммад Баггери;
  • командующий аэрокосмическими силами IRGC Амир Али Хаджизаде.

Кроме того, атаки задели ключевые иранские ядерные объекты, включая комплексы центрифуг в Натанзе и Фордо. В ответ Иран запустил более 100 дронов по территории Израиля, которые в основном были сбиты системами ПВО.

Верховный лидер страны Хаменеи пригрозил жестким ответом, назвав атаки "объявлением войны".

Напомним, Израиль сегодня ликвидировал 20 высокопоставленных иранских командующих прямо во время совещания в командном центре.

Впоследствии Израиль объявил о закрытии своих дипломатических миссий по всему миру.

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