Зеленський пояснив наслідки конфлікту Ізраїлю з Іраном для України

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Володимир Зеленський пояснив наслідки загострення ситуації між Іраном та Ізраїлю для України. Зокрема, йдеться про підвищення цін на нафту та зменшення допомоги. Водночас є і позитивна сторона.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передають "Суспільне" та Інтерфакс-Україна.

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Зеленський зазначив, що після атаки Ізраїлю на Іран різко підвищилися ціни на нафту. За його словами, якщо їх не контролювати, то РФ буде отримувати більше грошей від продажу.

"Що для нас негативно, поки нема прайскепів. Росіяни посилюються за рахунок більших доходів від експорту нафти. Якщо будуть прайскепи, буде обмежена ціна, то, напевно, ризики зменшаться. Хоча хтось буде обходити й це", — зазначив глава держави

Він каже, що Україна говоритиме зі США про обмеження цін на російську нафту, а також обмежень проти енергетичного сектору Росії.

Крім того, існує ризик зменшення допомоги для України через підтримку Ізраїлю.

"Ніхто не претендує на відносини Америки й Ізраїлю, але ми б хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. І це факт. Тому що зменшення чи уповільнення — для нас, якщо чесно, одне і теж", — наголосив Зеленський.

Однак Україна сподіватиметься, що атаки Ізраїлю можуть скоротити поставки іранських ударних дронів та ракет до Росії. Зеленський додав, що необхідний детальний аналіз ударів, аби зрозуміти, чи було уражено виробництво БпЛА та ракет.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш звернувся до Ірану та Ізраїлю у зв’язку з напруженням і обстрілами, закликавши сторони негайно зупинити подальшу ескалацію.

А 13 червня Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.