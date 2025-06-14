Генсек ООН Антоніу Гутерреш звернувся до Ірану та Ізраїлю

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Фото: Reuters

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до Ірану та Ізраїлю на тлі загострення конфлікту та атак. Посадовець закликав до негайного припинення ескалації.

Про це Антоніу Гутерреш написав у соцмережі X у суботу, 14 червня.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Іран та Ізраїль до негайного припинення ескалації. Він наголосив, що мир і дипломатія мають перемогти.

"Ізраїльські бомбардування іранських ядерних об'єктів. Іранські ракетні удари по Тель-Авіву. Досить ескалації. Час зупинитися. Мир і дипломатія повинні перемогти", — зазначив Гутерреш.

Скриншот повідомлення генсека ООН/X

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль атакував Іран — лунали потужні вибухи.

У відповідь, у п'ятницю ввечері, 13 червня, Іран запустив по Ізраїлю сотню балістичних ракет, прорвавши "Залізний купол".