Генсек ООН Антоніу Гутерреш звернувся до Ірану та Ізраїлю

Генсек ООН закликав Іран та Ізраїль припинити ескалацію
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до Ірану та Ізраїлю на тлі загострення конфлікту та атак. Посадовець закликав до негайного припинення ескалації.
Про це Антоніу Гутерреш написав у соцмережі X у суботу, 14 червня.
Генсек ООН звернувся до Ірану та Ізраїлю на тлі атак
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Іран та Ізраїль до негайного припинення ескалації. Він наголосив, що мир і дипломатія мають перемогти.
"Ізраїльські бомбардування іранських ядерних об'єктів. Іранські ракетні удари по Тель-Авіву. Досить ескалації. Час зупинитися. Мир і дипломатія повинні перемогти", — зазначив Гутерреш.
Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль атакував Іран — лунали потужні вибухи.
У відповідь, у п'ятницю ввечері, 13 червня, Іран запустив по Ізраїлю сотню балістичних ракет, прорвавши "Залізний купол".
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