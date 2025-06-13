Ізраїль під атакою — Іран запустив балістичні ракети

Атака на Ізраїль. Фото: X/Clash Report

Іран увечері у п'ятницю, 13 червня, запустив по Ізраїлю сотню балістичних ракет, прорвавши "Залізний купол". У небо над містами здіймається густий дим після влучань.

Про це пише CNN.

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Іран випустив сотні різних балістичних ракет по Ізраїлю у рамках початку "нищівної відповіді" на сьогоднішні ізраїльські удари. На відео з Тель-Авіва видно, як іранські ракети пробивають систему "Залізний купол" і дим підіймається з-поміж хмарочосів.

Водночас за даними ЦАХАЛу, повітряну тривогу оголошено по всій території Ізраїлю. Раніше там попереджали про удари по всім іранських нафтопереробним заводам і об'єктам видобутку природного газу в Перській затоці у разі, якщо Іран вирішить відповісти по населених пунктах Ізраїлю.

Скриншот допису ЦАХАЛу

Як пише видання The Times Of Israel, що внаслідок семи ударів в районі Тель-Авіва постраждали декілька ізраїльтян, отримавши легкі поранення. Водночас поліція повідомляє про пошкодження кількох будівель у місті.

Нагадаємо, увечері Ізраїль завдав ракетного удару по резиденції верховного лідера Ірану Аятоли Хамене.

Також ЦАХАЛ раніше ліквідував 20 високопоставлених командувачів Ірану прямо під час наради.