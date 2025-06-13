Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Іран атакував Ізраїль сотнею балістичних ракет arrow

Іран атакував Ізраїль сотнею балістичних ракет

13 червня 2025 21:59
Євгенія Брюховецька - редактор
Ізраїль під атакою — Іран запустив балістичні ракети
Атака на Ізраїль. Фото: X/Clash Report
Євгенія Брюховецька - редактор

Іран увечері у п'ятницю, 13 червня, запустив по Ізраїлю сотню балістичних ракет, прорвавши "Залізний купол". У небо над містами здіймається густий дим після влучань.

Про це пише CNN.

Реклама
Читайте також:

Ракетна атака на Ізраїль

Іран випустив сотні різних балістичних ракет по Ізраїлю у рамках початку "нищівної відповіді" на сьогоднішні ізраїльські удари. На відео з Тель-Авіва видно, як іранські ракети пробивають систему "Залізний купол" і дим підіймається з-поміж хмарочосів.

Водночас за даними ЦАХАЛу, повітряну тривогу оголошено по всій території Ізраїлю. Раніше там попереджали про удари по всім іранських нафтопереробним заводам і об'єктам видобутку природного газу в Перській затоці у разі, якщо Іран вирішить відповісти по населених пунктах Ізраїлю.

null
Скриншот допису ЦАХАЛу

Як пише видання The Times Of Israel, що внаслідок семи ударів в районі Тель-Авіва постраждали декілька ізраїльтян, отримавши легкі поранення. Водночас поліція повідомляє про пошкодження кількох будівель у місті.

Нагадаємо, увечері Ізраїль завдав ракетного удару по резиденції верховного лідера Ірану Аятоли Хамене.

Також ЦАХАЛ раніше ліквідував 20 високопоставлених командувачів Ірану прямо під час наради.

Іран Ізраїль ракети атака балістична атака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації