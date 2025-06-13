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Иран атаковал Израиль сотней баллистических ракет

13 июня 2025 21:59
Евгения Брюховецкая - редактор
Израиль под атакой — Иран запустил баллистические ракеты
Атака на Израиль. Фото: X/Clash Report
Евгения Брюховецкая - редактор

Иран вечером в пятницу, 13 июня, запустил по Израилю сотню баллистических ракет, прорвав "Железный купол". В небо над городами поднимается густой дым после попаданий.

Об этом пишет CNN.

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Иран выпустил сотни различных баллистических ракет по Израилю в рамках начала "сокрушительного ответа" на сегодняшние израильские удары. На видео из Тель-Авива видно, как иранские ракеты пробивают систему "Железный купол" и дым поднимается из-под небоскребов.

В то же время по данным ЦАХАЛа, воздушная тревога объявлена по всей территории Израиля. Ранее там предупреждали об ударах по всем иранским нефтеперерабатывающим заводам и объектам добычи природного газа в Персидском заливе в случае, если Иран решит ответить по населенным пунктам Израиля.

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Скриншот поста ЦАХАЛа

Как пишет издание The Times Of Israel, что в результате семи ударов в районе Тель-Авива пострадали несколько израильтян, получив легкие ранения. В то же время полиция сообщает о повреждении нескольких зданий в городе.

Напомним, вечером Израиль нанес ракетный удар по резиденции верховного лидера Ирана Аятоллы Хамене.

Также ЦАХАЛ ранее ликвидировал 20 высокопоставленных командующих Ирана прямо во время совещания.

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