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Генсек ООН призвал Иран и Израиль прекратить эскалацию

14 июня 2025 08:33
Евтушенко Алина - редактор
Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к Ирану и Израилю
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к Ирану и Израилю на фоне обострения конфликта и атак. Чиновник призвал к немедленному прекращению эскалации.

Об этом Антониу Гутерреш написал в соцсети X в субботу, 14 июня.

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Генсек ООН обратился к Ирану и Израилю на фоне атак

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Иран и Израиль к немедленному прекращению эскалации. Он подчеркнул, что мир и дипломатия должны победить.

"Израильские бомбардировки иранских ядерных объектов. Иранские ракетные удары по Тель-Авиву. Достаточно эскалации. Время остановиться. Мир и дипломатия должны победить", — отметил Гутерреш.

Генсек ООН про Ізраїль та Іран
Скриншот сообщения генсека ООН/X

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран — раздавались мощные взрывы.

В ответ, в пятницу вечером, 13 июня, Иран запустил по Израилю сотню баллистических ракет, прорвав "Железный купол".

Иран Израиль ООН Антониу Гутерриш війна
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