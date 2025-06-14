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Атака Ірану по Ізраїлю — що відомо про наслідки та постраждалих

14 червня 2025 08:10
Євтушенко Аліна - редактор
Удар Ірану по Ізраїлю — є загиблі та постраждалі
Наслідки атаки Ірану на Ізраїль. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

У п'ятницю ввечері, 13 червня, Іран запустив по Ізраїлю сотню балістичних ракет, прорвавши "Залізний купол". Внаслідок ударів є загиблі та пораненні, також зафіксовано серйозні руйнування.

Про це інформує ізраїльське видання The Jerusalem Post.

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Удар Ірану по Ізраїлю — наслідки атаки

Зазначається, що внаслідок удару Ірану по Ізраїлю загинуло щонайменше 4 людини, ще понад 60 — зазнали поранень. Крім того, зафіксовано суттєві руйнування, зокрема й цивільної інфраструктури.

Повідомляється, що пошкоджено кілька житлових будинків у передмісті Тель-Авіва. Поранення у людей варіюються від легких до середніх.

Місцеві рятувальники повідомили, що під завалами знищеного будинку знаходиться як мінімум одна людина, яку зараз намагаються врятувати.

У повідомленнях на момент публікації зазначалося, що 26 осіб було доставлено до медичного центру Sheba, одна з них у критичному стані, а двоє — у стані середньої важкості. Тринадцять осіб було доставлено до лікарні Belinson, одна — у критичному стані, двоє — у стані середньої важкості. Дев'ятнадцять осіб було доставлено до медичного центру Ichilov, четверо — у стані середньої важкості.

Водночас Іран здійснив ще три ракетні залпи по території Ізраїлю.

Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері, 13 червня, Іран запустив по Ізраїлю сотню балістичних ракет.

Напередодні Ізраїль завдав ракетного удару по резиденції верховного лідера Ірану Аятоли Хамене.

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