Удар Ірану по Ізраїлю — є загиблі та постраждалі

Атака Ірану по Ізраїлю — що відомо про наслідки та постраждалих
У п'ятницю ввечері, 13 червня, Іран запустив по Ізраїлю сотню балістичних ракет, прорвавши "Залізний купол". Внаслідок ударів є загиблі та пораненні, також зафіксовано серйозні руйнування.
Про це інформує ізраїльське видання The Jerusalem Post.
Удар Ірану по Ізраїлю — наслідки атаки
Зазначається, що внаслідок удару Ірану по Ізраїлю загинуло щонайменше 4 людини, ще понад 60 — зазнали поранень. Крім того, зафіксовано суттєві руйнування, зокрема й цивільної інфраструктури.
Повідомляється, що пошкоджено кілька житлових будинків у передмісті Тель-Авіва. Поранення у людей варіюються від легких до середніх.
Місцеві рятувальники повідомили, що під завалами знищеного будинку знаходиться як мінімум одна людина, яку зараз намагаються врятувати.
У повідомленнях на момент публікації зазначалося, що 26 осіб було доставлено до медичного центру Sheba, одна з них у критичному стані, а двоє — у стані середньої важкості. Тринадцять осіб було доставлено до лікарні Belinson, одна — у критичному стані, двоє — у стані середньої важкості. Дев'ятнадцять осіб було доставлено до медичного центру Ichilov, четверо — у стані середньої важкості.
Водночас Іран здійснив ще три ракетні залпи по території Ізраїлю.
Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері, 13 червня, Іран запустив по Ізраїлю сотню балістичних ракет.
Напередодні Ізраїль завдав ракетного удару по резиденції верховного лідера Ірану Аятоли Хамене.
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