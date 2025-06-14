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Атака Ирана по Израилю — что известно о последствиях

14 июня 2025 08:10
Евтушенко Алина - редактор
Удар Ирана по Израилю - есть погибшие и пострадавшие
Последствия атаки Ирана на Израиль. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

В пятницу вечером, 13 июня, Иран запустил по Израилю сотню баллистических ракет, прорвав "Железный купол". В результате ударов есть погибшие и раненые, также зафиксированы серьезные разрушения.

Об этом информирует израильское издание The Jerusalem Post.

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Удар Ирана по Израилю — последствия атаки

Отмечается, что в результате удара Ирана по Израилю погибли по меньшей мере 4 человека, еще более 60 — получили ранения. Кроме того, зафиксированы существенные разрушения, в том числе и гражданской инфраструктуры.

Сообщается, что повреждены несколько жилых домов в пригороде Тель-Авива. Ранения у людей варьируются от легких до средних.

Местные спасатели сообщили, что под завалами уничтоженного дома находится как минимум один человек, которого сейчас пытаются спасти.

В сообщениях на момент публикации отмечалось, что 26 человек были доставлены в медицинский центр Sheba, один из них в критическом состоянии, а двое — в состоянии средней тяжести. Тринадцать человек были доставлены в больницу Belinson, один — в критическом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Девятнадцать человек были доставлены в медицинский центр Ichilov, четверо — в состоянии средней тяжести.

В то же время Иран совершил еще три ракетных залпа по территории Израиля.

Напомним, что в пятницу вечером, 13 июня, Иран запустил по Израилю сотню баллистических ракет.

Накануне Израиль нанес ракетный удар по резиденции верховного лидера Ирана Аятоллы Хамене.

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