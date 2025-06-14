Зеленский объяснил последствия конфликта Израиля с Ираном для Украины

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Владимир Зеленский объяснил последствия обострения ситуации между Ираном и Израилем для Украины. В частности, речь идет о повышении цен на нефть и уменьшении помощи. В то же время есть и положительная сторона.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передают "Суспільне" и Интерфакс-Украина.

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Зеленский отметил, что после атаки Израиля на Иран резко повысились цены на нефть. По его словам, если их не контролировать, то РФ будет получать больше денег от продажи.

"Что для нас негативно, пока нет прайскепов. Россияне усиливаются за счет больших доходов от экспорта нефти. Если будут прайскепы, будет ограничена цена, то, наверное, риски уменьшатся. Хотя кто-то будет обходить и это", — отметил глава государства

Он говорит, что Украина будет говорить с США об ограничении цен на российскую нефть, а также ограничений против энергетического сектора России.

Кроме того, существует риск уменьшения помощи для Украины из-за поддержки Израиля.

"Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, который замедлил помощь Украине. И это факт. Потому что уменьшение или замедление — для нас, если честно, одно и тоже", — подчеркнул Зеленский.

Однако Украина будет надеяться, что атаки Израиля могут сократить поставки иранских ударных дронов и ракет в Россию. Зеленский добавил, что необходим детальный анализ ударов, чтобы понять, было ли поражено производство БпЛА и ракет.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к Ирану и Израилю в связи с напряжением и обстрелами, призвав стороны немедленно остановить дальнейшую эскалацию.

А 13 июня Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. В результате обстрела есть погибшие и раненые.