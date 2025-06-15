Літаки Ізраїлю скоро будуть над Тегераном — Нетаньягу зробив різку заяву

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: скриншот

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що незабаром в небі над Тегераном будуть літаки ЦАХАЛу. За його словами, буде уражено кожну ціль. Також політик заявив, що Іран намагався вбити президента США Дональда Трампа

Про це Беньямін Нетаньягу сказав у відеозверненні у суботу, 14 червня.

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Що заявив Нетаньягу

Премʼєр заявив, що Ізраїль завдав серйозної шкоди ядерним обʼєктам Ірану під час останніх авіаударів.

"Ми також завдали ударів по команді старших науковців, які керують цими проєктами", — наголосив Нетаньягу.

За його словами, удари затримали ядерну програму Ірану на декілька років.

"Зовсім скоро ви побачите літаки ВПС ЦАХАЛу над Тегераном. Ми завдамо ударів по кожній цілі режиму аятол", — заявив Нетаньягу.

Він додав, що останні атаки — це ніщо, якщо порівнювати з тим, що станеться вже зовсім скоро.

Іран намагався вбити Трампа

Нетаньягу повідомив, що Іран двічі намагався вбити лідера США Дональда Трампа.

"Вони бомбили американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті. Вони вбили і поранили тисячі американців своїми саморобними бомбами в Іраку та Афганістані. Вони спалили американський прапор. Вони нескінченно скандують: "Смерть Америці", — зазначив він.

Премʼєр додав, що в Ізраїлю та США — спільний ворог.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський пояснив, які наслідки для України внаслідок загострення на Близькому Сході.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Ізраїль та Іран негайно припинити ескалацію.