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Нетаньягу заявив, що Іран двічі скоював замах на Трампа

15 червня 2025 00:04
Аркадій Пастула - Редактор
Літаки Ізраїлю скоро будуть над Тегераном — Нетаньягу зробив різку заяву
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що незабаром в небі над Тегераном будуть літаки ЦАХАЛу. За його словами, буде уражено кожну ціль. Також політик заявив, що Іран намагався вбити президента США Дональда Трампа

Про це Беньямін Нетаньягу сказав у відеозверненні у суботу, 14 червня.

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Що заявив Нетаньягу 

Премʼєр заявив, що Ізраїль завдав серйозної шкоди ядерним обʼєктам Ірану під час останніх авіаударів.

"Ми також завдали ударів по команді старших науковців, які керують цими проєктами", — наголосив Нетаньягу. 

За його словами, удари затримали ядерну програму Ірану на декілька років.

"Зовсім скоро ви побачите літаки ВПС ЦАХАЛу над Тегераном. Ми завдамо ударів по кожній цілі режиму аятол", — заявив Нетаньягу.

Він додав, що останні атаки — це ніщо, якщо порівнювати з тим, що станеться вже зовсім скоро.

Іран намагався вбити Трампа

Нетаньягу повідомив, що Іран двічі намагався вбити лідера США Дональда Трампа.

"Вони бомбили американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті. Вони вбили і поранили тисячі американців своїми саморобними бомбами в Іраку та Афганістані. Вони спалили американський прапор. Вони нескінченно скандують: "Смерть Америці", — зазначив він.

Премʼєр додав, що в Ізраїлю та США — спільний ворог.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський пояснив, які наслідки для України внаслідок загострення на Близькому Сході.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Ізраїль та Іран негайно припинити ескалацію.

США Іран Ізраїль Беньямін Нетаньягу Дональд Трамп ядерна зброя
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