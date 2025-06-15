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Нетаньяху заявил, что Иран дважды совершал покушение на Трампа

15 июня 2025 00:04
Аркадий Пастула - Редактор
Самолеты Израиля скоро будут над Тегераном — Нетаньяху сделал резкое заявление
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что вскоре в небе над Тегераном будут самолеты ЦАХАЛа. По его словам, будет поражена каждая цель. Также политик заявил, что Иран пытался убить президента США Дональда Трампа

Об этом Беньямин Нетаньяху сказал в видеообращении в субботу, 14 июня.

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Что заявил Нетаньяху

Премьер заявил, что Израиль нанес серьезный ущерб ядерным объектам Ирана во время последних авиаударов.

"Мы также нанесли удары по команде старших ученых, которые руководят этими проектами", — подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, удары задержали ядерную программу Ирана на несколько лет.

"Совсем скоро вы увидите самолеты ВВС ЦАХАЛа над Тегераном. Мы нанесем удары по каждой цели режима аятолл", — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что последние атаки — это ничто, если сравнивать с тем, что произойдет уже совсем скоро.

Иран пытался убить Трампа

Нетаньяху сообщил, что Иран дважды пытался убить лидера США Дональда Трампа.

"Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными бомбами в Ираке и Афганистане. Они сожгли американский флаг. Они бесконечно скандируют: "Смерть Америке", — отметил он.

Премьер добавил, что у Израиля и США — общий враг.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, какие последствия для Украины в результате обострения на Ближнем Востоке.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и Иран немедленно прекратить эскалацию.

США Иран Израиль Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп ядерное оружие
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