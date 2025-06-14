Іран заявив, що переговори зі США зараз "безглузді" після ізраїльських ударів

Рятувальники біля будівлі в Тегерані. Фото: Meghdad Madadi/Tasnim News

Міністерство закордонних справ Ірану поставило під сумнів подальшу перспективу ядерних перемовин зі Сполученими Штатами. У дипломатичному відомстві заявили, що за нинішніх умов діалог є "безглуздим".

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на речника іранського МЗС Есмаїла Багаеї.

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Діалог Ірану та США

Зустріч представників США та Ірану щодо ядерної програми мала пройти в Омані в неділю, 15 червня. Однак, за словами Багаеї, останні дії "іншої сторони" зробили продовження переговорів фактично марним.

"Інша сторона зробила те, що робить діалог безглуздим", – сказав речник МЗС Ірану.

Ця заява прозвучала після ізраїльських ударів, які, на думку Тегерана, прямо вплинули на атмосферу для подальших дипломатичних зусиль.

Раніше Президент США Дональд Трамп звернувся до Ірану після атаки Ізраїлю 13 червня. Лідер Америки закликав країну піти на угоду щодо ядерної програми.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав народ Ірану повстати проти влади.