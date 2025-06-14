Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Іран зробив жорстку заяву щодо США після ударів Ізраїлю arrow

Іран зробив жорстку заяву щодо США після ударів Ізраїлю

14 червня 2025 15:15
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Іран заявив, що переговори зі США зараз "безглузді" після ізраїльських ударів
Рятувальники біля будівлі в Тегерані. Фото: Meghdad Madadi/Tasnim News
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Міністерство закордонних справ Ірану поставило під сумнів подальшу перспективу ядерних перемовин зі Сполученими Штатами. У дипломатичному відомстві заявили, що за нинішніх умов діалог є "безглуздим".

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на речника іранського МЗС Есмаїла Багаеї.

Реклама
Читайте також:

Діалог Ірану та США

Зустріч представників США та Ірану щодо ядерної програми мала пройти в Омані в неділю, 15 червня. Однак, за словами Багаеї, останні дії "іншої сторони" зробили продовження переговорів фактично марним.

"Інша сторона зробила те, що робить діалог безглуздим", – сказав речник МЗС Ірану.

Ця заява прозвучала після ізраїльських ударів, які, на думку Тегерана, прямо вплинули на атмосферу для подальших дипломатичних зусиль.

Раніше Президент США Дональд Трамп звернувся до Ірану після атаки Ізраїлю 13 червня. Лідер Америки закликав країну піти на угоду щодо ядерної програми.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав народ Ірану повстати проти влади.

США Іран Ізраїль переговори ядерна зброя
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації