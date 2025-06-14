Нетаньяху звернувся до народу Ірану із закликом повстати

Нетаньяху закликав народ Ірану повстати проти влади
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав мирних жителів "встати і дати своїм голосам бути почутими". Він заявив, що Ізраїль бореться не проти них, а проти іранського уряду.
Про це повідомляє CNN.
Нетаньяху звернувся до іранського народу
"Ще більше на підході. Режим не знає, що по них вдарило або що по них вдарить. Він ніколи не був слабшим", — сказав Нетаньяху.
У зверненні він заявив, що за останній день Ізраїль знищив найбільший об'єкт Ірану зі збагачення урану, "більшу частину" арсеналу балістичних ракет країни, а також вищих військових командирів і провідних учених-атомників.
Нагадаємо, що за даними МАГАТЕ, на одному з ядерних об'єктів Ірану зафіксували радіоактивне забруднення після атаки Ізраїлю.
Також ЗМІ писали, що Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених іранських командувачів.
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