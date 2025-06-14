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Нетаньяху закликав народ Ірану повстати проти влади

14 червня 2025 00:46
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Нетаньяху звернувся до народу Ірану із закликом повстати
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Фото: Liga.net
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав мирних жителів "встати і дати своїм голосам бути почутими". Він заявив, що Ізраїль бореться не проти них, а проти іранського уряду.

Про це повідомляє CNN.

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"Ще більше на підході. Режим не знає, що по них вдарило або що по них вдарить. Він ніколи не був слабшим", — сказав Нетаньяху.

У зверненні він заявив, що за останній день Ізраїль знищив найбільший об'єкт Ірану зі збагачення урану, "більшу частину" арсеналу балістичних ракет країни, а також вищих військових командирів і провідних учених-атомників.

Нагадаємо, що за даними МАГАТЕ, на одному з ядерних об'єктів Ірану зафіксували радіоактивне забруднення після атаки Ізраїлю.

Також ЗМІ писали, що Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених іранських командувачів.

Іран Ізраїль війна Беньямін Нетаньягу обстріли політики
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