Нетаньяху обратился к народу Ирана с призывом восстать

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: Liga.net

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мирных жителей "встать и дать своим голосам быть услышанными". Он заявил, что Израиль борется не против них, а против иранского правительства.

Об этом сообщает CNN.

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"Еще больше на подходе. Режим не знает, что по ним ударило или что по ним ударит. Он никогда не был слабее", — сказал Нетаньяху.

В обращении он заявил, что за последний день Израиль уничтожил самый крупный объект Ирана по обогащению урана, "большую часть" арсенала баллистических ракет страны, а также высших военных командиров и ведущих ученых-атомщиков.

Напомним, что по данным МАГАТЭ, на одном из ядерных объектов Ирана зафиксировали радиоактивное загрязнение после атаки Израиля.

Также СМИ писали, что Израиль ликвидировал минимум 20 высокопоставленных иранских командующих.