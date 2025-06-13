На одном из ядерных объектов Ирана радиоактивное загрязнение на одном из ядерных объектов

Атака на Иран. Иллюстративное фото: Reuters

Израиль в пятницу, 13 июня, атаковал ядерные объекты Ирана. Внутри одного из них зафиксировали радиоактивное загрязнение.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

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Радиоактивное загрязнение

В организации сообщили о фиксации радиоактивного загрязнения внутри ядерного объекта. В то же время уровень радиации за его пределами — остался неизменным, загрязнение контролируемое.

Ядерный объект после атаки. Фото: Open Source Centre

Последствия атаки. Фото: Open Source Centre

Объект после авиаудара. Фото: Open Source Centre

Ранее иранская организация по атомной энергии отмечала, что ядерный объект в Натанзе почти полностью находится под землей, поэтому незначительно пострадал от авиаударов Израиля.

Известно, что в этом городе расположен главный центр по обогащению урана в Иране. Также местные СМИ писали, что днем был нанесен удар по ядерному центру в Фордо, также подземному объекту. Зато власти Ирана заверили, что его отразили средства ПВО.

Скриншот сообщения МАГАТЭ

Атака на ядерные объекты Ирана

Известно, что Израиль нанес два удара по подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Местные СМИ сообщали о якобы сбитом беспилотнике, было слышно два взрыва в районе объекта.

Также СМИ писали о новых взрывах в Тегеране, Тебризе и Куме.

В МАГАТЭ прокомментировали атаку на объект в Натанзе, выразив "глубокую обеспокоенность" из-за развития событий.

"Я неоднократно заявлял, что ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападению, независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это может нанести вред как населению, так и окружающей среде. Такие нападения имеют серьезные последствия для ядерной безопасности, физической безопасности и гарантий, а также для регионального и международного мира и безопасности", — отмечал глава организации Рафаэль Гросси.

Кроме того, израильские ВВС продолжают атаковать ракетные установки и инфраструктуру для запусков БпЛА.

Напомним, сегодня Израиль нанес ракетный удар по резиденции верховного лидера Ирана Аятоллы Хамене.

В ответ Иран атаковал страну сотней баллистических ракет, прорвав "Железный купол", есть пострадавшие.