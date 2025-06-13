На одном из ядерных объектов Ирана радиоактивное загрязнение на одном из ядерных объектов

В Иране зафиксировали радиоактивное загрязнение на объекте
Израиль в пятницу, 13 июня, атаковал ядерные объекты Ирана. Внутри одного из них зафиксировали радиоактивное загрязнение.
Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.
Радиоактивное загрязнение
В организации сообщили о фиксации радиоактивного загрязнения внутри ядерного объекта. В то же время уровень радиации за его пределами — остался неизменным, загрязнение контролируемое.
Ранее иранская организация по атомной энергии отмечала, что ядерный объект в Натанзе почти полностью находится под землей, поэтому незначительно пострадал от авиаударов Израиля.
Известно, что в этом городе расположен главный центр по обогащению урана в Иране. Также местные СМИ писали, что днем был нанесен удар по ядерному центру в Фордо, также подземному объекту. Зато власти Ирана заверили, что его отразили средства ПВО.
Атака на ядерные объекты Ирана
Известно, что Израиль нанес два удара по подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Местные СМИ сообщали о якобы сбитом беспилотнике, было слышно два взрыва в районе объекта.
Также СМИ писали о новых взрывах в Тегеране, Тебризе и Куме.
В МАГАТЭ прокомментировали атаку на объект в Натанзе, выразив "глубокую обеспокоенность" из-за развития событий.
"Я неоднократно заявлял, что ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападению, независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это может нанести вред как населению, так и окружающей среде. Такие нападения имеют серьезные последствия для ядерной безопасности, физической безопасности и гарантий, а также для регионального и международного мира и безопасности", — отмечал глава организации Рафаэль Гросси.
Кроме того, израильские ВВС продолжают атаковать ракетные установки и инфраструктуру для запусков БпЛА.
Напомним, сегодня Израиль нанес ракетный удар по резиденции верховного лидера Ирана Аятоллы Хамене.
В ответ Иран атаковал страну сотней баллистических ракет, прорвав "Железный купол", есть пострадавшие.
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