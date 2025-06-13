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В Иране зафиксировали радиоактивное загрязнение на объекте

13 июня 2025 22:27
Евгения Брюховецкая - редактор
На одном из ядерных объектов Ирана радиоактивное загрязнение на одном из ядерных объектов
Атака на Иран. Иллюстративное фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Израиль в пятницу, 13 июня, атаковал ядерные объекты Ирана. Внутри одного из них зафиксировали радиоактивное загрязнение.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

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Радиоактивное загрязнение

В организации сообщили о фиксации радиоактивного загрязнения внутри ядерного объекта. В то же время уровень радиации за его пределами — остался неизменным, загрязнение контролируемое.

Ядерний об’єкт в Ірані після атаки Ізраїлю – пошкоджені приміщення
Ядерный объект после атаки. Фото: Open Source Centre
Наслідки авіаудару по ядерному об'єкту – рухни та сліди від атаки
Последствия атаки. Фото: Open Source Centre
Зовнішній вигляд ядерного об'єкта після обстрілу – зображення з супутника
Объект после авиаудара. Фото: Open Source Centre

Ранее иранская организация по атомной энергии отмечала, что ядерный объект в Натанзе почти полностью находится под землей, поэтому незначительно пострадал от авиаударов Израиля.

Известно, что в этом городе расположен главный центр по обогащению урана в Иране. Также местные СМИ писали, что днем был нанесен удар по ядерному центру в Фордо, также подземному объекту. Зато власти Ирана заверили, что его отразили средства ПВО.

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Скриншот сообщения МАГАТЭ

Атака на ядерные объекты Ирана

Известно, что Израиль нанес два удара по подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Местные СМИ сообщали о якобы сбитом беспилотнике, было слышно два взрыва в районе объекта.

Также СМИ писали о новых взрывах в Тегеране, Тебризе и Куме.

В МАГАТЭ прокомментировали атаку на объект в Натанзе, выразив "глубокую обеспокоенность" из-за развития событий.

"Я неоднократно заявлял, что ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападению, независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это может нанести вред как населению, так и окружающей среде. Такие нападения имеют серьезные последствия для ядерной безопасности, физической безопасности и гарантий, а также для регионального и международного мира и безопасности", — отмечал глава организации Рафаэль Гросси.

Кроме того, израильские ВВС продолжают атаковать ракетные установки и инфраструктуру для запусков БпЛА.

Напомним, сегодня Израиль нанес ракетный удар по резиденции верховного лидера Ирана Аятоллы Хамене.

В ответ Иран атаковал страну сотней баллистических ракет, прорвав "Железный купол", есть пострадавшие.

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