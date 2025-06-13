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В Ірані зафіксували радіоактивне забруднення на одному з об'єктів

13 червня 2025 22:27
Євгенія Брюховецька - редактор
На одному з ядерних об'єктів Ірану радіоактивне забруднення
Атака на Іран. Ілюстративне фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Ізраїль у п'ятницю, 13 червня, атакував ядерні об'єкти Ірану. Всередині одного з них зафіксували радіоактивне забруднення.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

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Радіоактивне забруднення

В організації повідомили про фіксацію радіоактивного забруднення всередині ядерного об'єкта. Водночас рівень радіації за його межами — залишився незмінним, забруднення контрольоване. 

Ядерний об’єкт в Ірані після атаки Ізраїлю – пошкоджені приміщення
Ядерний об'єкт після атаки. Фото: Open Source Centre
Наслідки авіаудару по ядерному об'єкту – рухни та сліди від атаки
Наслідки атаки. Фото: Open Source Centre
Зовнішній вигляд ядерного об'єкта після обстрілу – зображення з супутника
Об'єкт після авіаудару. Фото: Open Source Centre

Раніше іранська організація з атомної енергії зазначала, що ядерний об'єкт у Натанзі майже повністю перебуває під землею, тому незначно постраждав від авіаударів Ізраїлю.

Відомо, що в цьому місті розташований головний центр зі збагачення урану в Ірані. Також місцеві ЗМІ писали, що вдень було завдано удару по ядерному центру у Фордо, також підземному об'єкту. Натомість влада Ірану запевнила, що його відбили засоби ППО. 

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Скриншот допису МАГАТЕ

Атака на ядерні об'єкти Ірану

Відомо, що Ізраїль завдав два удари по підземному заводу зі збагачення урану у Фордо. Місцеві ЗМІ повідомляли про нібито збиття безпілотника, було чутно два вибухи в районі об'єкта.

Також ЗМІ писали про нові вибухи в Тегерані, Тебрізі та Кумі. 

У МАГАТЕ прокоментували атаку на об'єкт в Натанзі, висловивши "глибоку стурбованість" через розвиток подій.

"Я неодноразово заявляв, що ядерні об'єкти ніколи не повинні зазнавати нападу, незалежно від контексту чи обставин, оскільки це може завдати шкоди як населенню, так і навколишньому середовищу. Такі напади мають серйозні наслідки для ядерної безпеки, фізичної безпеки та гарантій, а також для регіонального та міжнародного миру та безпеки", — зазначав очільник організації Рафаель Гроссі.

Крім того, ізраїльські ВПС продовжують атакувати ракетні установки та інфраструктуру для запусків БпЛА.

Нагадаємо, сьогодні Ізраїль завдав ракетного удару по резиденції верховного лідера Ірану Аятоли Хамене.

У відповідь Іран атакував країну сотнею балістичних ракет, прорвавши "Залізний купол", є постраждалі.

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